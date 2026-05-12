Aos 44 anos, Lurdes sofreu um AVC e acabou despedida: «Quem perdeu foram eles»

Mafalda Castro revela o segredo para "salvar" a pele sensível: “Não quero estar maquilhada, mas quero estar com bom ar”

Lurdes Almeida emocionou no “Dois às 10” ao recordar o momento dramático que mudou a sua vida para sempre.

Depois de uma infância difícil e de ter sido mãe ainda adolescente, Lurdes enfrentou um dos maiores desafios aos 44 anos, quando sofreu um AVC que a deixou entre a vida e a morte. “Os médicos disseram que eu podia ter ficado vegetal para o resto da vida e que dificilmente voltaria a andar”, recordou.

Durante meses, teve de reaprender tudo. Esteve internada, passou por uma cadeira de rodas e voltou, pouco a pouco, a recuperar a autonomia. Lurdes revelou ainda que, após o AVC, acabou despedida, mas encara hoje esse momento com serenidade e confiança. “Quem perdeu foram eles”, atirou.

Hoje, aos 57 anos, volta a trabalhar como operadora de caixa, apesar de ter 60% de incapacidade física. “Tudo o que as pessoas fazem com dois braços eu faço com um”, explicou agradecida à empresa que a acolheu.

Mesmo com limitações, Lurdes continua também a cuidar diariamente da mãe e do padrasto. Dá-lhes medicação, ajuda na higiene e acompanha-os em todas as necessidades do dia a dia.

Apesar de tudo o que viveu, garante que continua feliz e grata pela vida. “Este AVC tirou-me muita coisa, mas deu-me outras tantas”, afirmou.