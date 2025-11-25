Após AVC de Nuno Markl, neurologista avisa para 3 sintomas de alerta: «Deve chamar imediatamente o 112»

  • Dois às 10
  Hoje às 15:29

O susto de saúde de Nuno Markl, na sequência de um AVC, voltou a colocar o tema na ordem do dia — sobretudo porque continua a ser uma das doenças cardiovasculares que mais mortes causa em Portugal.

O caso recente de Nuno Markl recorda o que os especialistas repetem há anos: reconhecer rapidamente um AVC salva vidas. A neurologista Isabel Henriques esteve no «Dois às 10» para explicar porque é que tantas pessoas — e também muitos jovens — continuam a desvalorizar os sintomas.

A médica sublinha que uma em cada três mulheres morre de causa cardiovascular, e que a demora em procurar ajuda é uma das razões que mais agravam as consequências.

Segundo a especialista, há três sinais de alarme que nunca podem ser ignorados:

  1. Assimetria facial — a chamada “boca ao lado”.

  2. Falta de força num braço ou perna, sobretudo de um dos lados do corpo.

  3. Dificuldade em falar, seja por discurso arrastado ou incapacidade de articular palavras.

“Perante qualquer um destes sinais, a pessoa deve chamar imediatamente o 112. Não é para esperar, não é para ver se passa. É para agir”, alerta.

A médica lembra que o AVC não escolhe idades: pode acontecer em crianças, adolescentes e até antes do nascimento. E reforça que 80% das doenças cardiovasculares podem ser prevenidas, com vigilância da tensão arterial, controlo da diabetes, colesterol e abandono do tabaco.

A história de Filipa Pinto, que sofreu um AVC aos 17 anos, ilustra bem esta realidade: jovem, saudável e sem fatores de risco aparentes.

