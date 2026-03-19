No dia do pai, Nuno Markl declara-se ao filho que o salvou: «Despachado e prático a chamar o 112»

No Dia do Pai, Nuno Markl partilhou uma declaração emotiva ao filho, recordando o momento em que o jovem foi essencial ao ligar para o 112.

O radialista Nuno Markl assinalou o Dia do Pai com uma partilha emotiva dedicada ao filho, Pedro, a quem fez questão de agradecer publicamente — e a quem atribui um papel decisivo num dos momentos mais delicados da sua vida.

Recorde-se que foi o jovem quem ligou para o 112 no momento certo, aquando dos AVCs sofridos por Markl em novembro, um gesto que poderá ter sido crucial. Na mensagem partilhada nas redes sociais, o humorista destacou várias qualidades do filho, descrevendo-o como “criativo, curioso, sensível, divertido” e também “despachado e prático a chamar o 112 no timing certo”.

Num texto carregado de emoção, Nuno Markl recordou ainda o apoio constante do filho durante a recuperação, com imagens de cumplicidade e entreajuda: “Companheiro e ombro paciente de lentas e coxas subidas e descidas de escadas”, escreveu, referindo-se às dificuldades físicas que tem enfrentado.

Entre referências ternas e até bem-humoradas — como quando descreve o filho como “condutor fast and furious de cadeiras de rodas” — o radialista deixou claro o orgulho que sente. “Apesar do quanto eu ainda me sentia demasiado filho quando fui pai, adoro ser pai deste filho”, concluiu.

Uma declaração sentida que não deixou os seguidores indiferentes e que reforça a ligação especial entre pai e filho, marcada por um momento que mudou tudo.