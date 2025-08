Estas são as roupas que deve evitar ao viajar de avião — e há uma razão bastante lógica

Quando se trata de conforto a bordo, a escolha da roupa faz toda a diferença. Tecidos apertados, calçado impróprio ou acessórios pouco práticos podem transformar um voo num verdadeiro pesadelo. Descubra que peças deve evitar vestir quando apanha um avião — e quais as alternativas ideais para viajar mais confortável e sem complicações.

De acordo com o site Condé Nast Traveller, existem peças de roupa que devem ser evitadas durante um voo, quer por razões de conforto, quer por segurança. Calças demasiado justas, tecidos pouco respiráveis ou sapatos com fivelas metálicas podem dificultar o acesso ao lugar no avião e contribuir para o aparecimento de inchaço ou desconforto ao longo da viagem. E a questão vai além da estética: certas opções complicam a passagem no controlo de segurança, enquanto outras aumentam o risco de irritações na pele ou problemas de circulação.

Para uma experiência mais confortável e tranquila, é preferível evitar determinadas peças e substituí-las por alternativas mais práticas. As calças de ganga, embora sejam uma escolha habitual no dia a dia, não são as mais indicadas para viajar, já que o tecido rígido e a pressão na cintura dificultam a mobilidade e o bem-estar. Em vez disso, é aconselhável optar por calças leves, com cintura elástica ou de atar, que oferecem maior liberdade e conforto, sem comprometer o estilo.

Os sapatos com atacadores, fivelas ou cano alto, como botas ou ténis estruturados, também podem revelar-se pouco práticos. Além de exigirem mais tempo no controlo de segurança, podem tornar-se desconfortáveis se os pés incharem durante o voo. A melhor solução passa por levar calçado fácil de calçar e descalçar — como mocassins ou sabrinas —, deixando os restantes pares na mala de cabine.

Embora os macacões possam parecer uma escolha prática, especialmente por parecerem um conjunto completo, tornam-se pouco funcionais nas idas à casa de banho do avião. Um simples deslize, como uma alça a tocar no chão, pode comprometer a higiene e o visual. A alternativa mais sensata é optar por conjuntos confortáveis de duas peças, que continuam a apresentar-se como um look coeso, mas com maior praticidade.

Quem prefere viajar com o cabelo apanhado deve evitar o uso de ganchos metálicos ou demasiado volumosos, já que estes podem magoar a cabeça ao encostar-se ao banco. Um elástico suave, de tecido, é uma escolha mais confortável. Caso deseje proteger o cabelo ou completar o visual, um boné também é uma opção válida — apenas deve ser retirado no momento do controlo de segurança.

No que diz respeito à roupa interior, os soutiens com aro são especialmente desconfortáveis em altitude. A pressão e a falta de flexibilidade tornam-nos pouco adequados para viagens longas. Felizmente, existem cada vez mais modelos sem armação, que garantem apoio e conforto, sobretudo quando usados com camisolas largas e descontraídas.

A roupa branca ou feita com tecidos delicados também deve ser deixada de lado. A probabilidade de acidentes com bebidas ou alimentos — como café, vinho ou chocolate — é elevada durante um voo, e estas peças mancham-se com facilidade. Em alternativa, deve-se optar por cores escuras ou padrões que disfarçam nódoas, em tecidos resistentes e fáceis de lavar.

A maquilhagem em excesso é outro erro comum. O ar seco do avião já é suficientemente agressivo para a pele, e produtos como base ou pó compacto apenas agravam a desidratação. A recomendação é aplicar um bom hidratante antes do embarque, seguido de protetor solar. Um toque de rímel ou blush é suficiente para manter um aspeto fresco e cuidado durante a viagem.

Por fim, é preferível evitar relógios grandes ou peças de bijuteria com componentes metálicos, pois são mais suscetíveis a ativar os detetores de metais e atrasar a passagem no controlo de segurança. O ideal é usar acessórios simples, em prata ou ouro, que não levantam suspeitas e não precisam de ser retirados. Os restantes devem ser guardados num compartimento da mala de mão.