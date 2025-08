Este é o lado do avião onde devemos optar por nos sentar

Quando escolhemos um lugar num avião, a posição pode fazer toda a diferença no conforto e na experiência de voo. Saiba qual o melhor lado para se sentar e porquê.

Escolher o lado do avião onde se sentar pode melhorar consideravelmente a experiência de voo. Esta afirmação é de Anton Radchenko, CEO da AirAdvisor, uma startup que apoia passageiros na reclamação de indemnizações junto das companhias aéreas. Segundo o especialista, os lugares junto à janela do lado esquerdo da aeronave proporcionam maior conforto devido à sua disposição particular.

Radchenko explica que a posição da porta do avião influencia a organização dos assentos. No lado esquerdo, estes tendem a estar ligeiramente desalinhados, criando mais espaço para o apoio de cabeça junto à janela. “Quem prefere dormir durante a viagem deve escolher as poltronas desse lado, porque as janelas geralmente estão posicionadas mais para fora, oferecendo um apoio mais confortável”, afirma o especialista.

Os lugares à janela trazem ainda outras vantagens, especialmente para quem quer descansar. Além de garantirem mais privacidade, evitam a necessidade de se levantar para dar passagem a outros passageiros, reduzindo o contacto com pessoas em movimento. Um estudo financiado pela Boeing, em 2018, revelou que passageiros sentados junto à janela têm 80% menos hipóteses de contrair vírus de outros passageiros, em comparação com aqueles que escolhem os assentos do corredor.

O mesmo estudo indica que os passageiros sentados no corredor têm, em média, 64 contactos com outras pessoas durante o voo, enquanto os da janela registam apenas 12. Estes dados tornam os assentos à janela especialmente recomendados para quem deseja evitar contágios.

Anton Radchenko destaca também a importância de reservar o assento com antecedência, garantindo o direito ao lugar escolhido. “Se o acesso ao assento reservado for negado, o passageiro pode pedir uma indemnização”, alerta. Para informar os passageiros sobre os seus direitos, a AirAdvisor disponibiliza um guia gratuito, com informações detalhadas sobre as situações mais comuns em voos na União Europeia, acessível em airadvisor.com/pt/direitos-aereos-dos-passageiros.