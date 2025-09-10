Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

A polícia australiana confirmou que Kathleen Heggs, de 66 anos, assassinou os netos de 6 e 7 anos.

A investigação à morte trágica de dois irmãos, de seis e sete anos, na Austrália, ganhou novos contornos após o resultado da autópsia. O exame revelou que as crianças tinham traços de medicamentos prescritos no organismo, o que leva as autoridades a acreditar que terão sido sedadas antes de morrerem.

A principal suspeita é a avó, Kathleen Joyce Heggs, de 66 anos, que cuidava dos meninos. De acordo com a polícia, a mulher terá administrado os fármacos e, em seguida, sufocado os netos com uma almofada enquanto dormiam.

O caso trágico aconteceu em maio deste ano, quando os agentes foram chamados à residência após um alerta relacionado com o bem-estar das crianças. No interior da casa, os corpos foram encontrados em divisões separadas. Segundo as autoridades, uma das vítimas tinha sido diagnosticada com cancro.

Após o alegado crime, a avó terá enviado uma mensagem às autoridades a confessar a morte dos meninos e a indicar que planeava suicidar-se. Quando a polícia chegou, encontrou as crianças já sem vida e a avó com ferimentos autoinfligidos.

A mulher foi detida de imediato e levada para avaliação clínica, antes de ser transferida para a unidade de saúde mental do Hospital de Orange. Depois de receber alta, foi colocada sob custódia policial e, a 21 de maio, acusada formalmente de dois crimes de homicídio doméstico.

O pai das crianças, em declarações ao jornal The Telegraph, explicou que confiou os filhos à mãe devido a problemas de saúde mental e admitiu não os ver há cinco anos.

As crianças foram sepultadas com os uniformes de karaté, cada uma com o cinto amarelo que iriam receber nessa mesma semana. Amigos da família descreveram a avó como uma «mulher adorável» e os meninos como «crianças queridas» e «cheias de energia».