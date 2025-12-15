É desta forma que vai poupar no azeite. Ao fim do mês, vai sentir a diferença

Com o preço do azeite cada vez mais alto, pequenos gestos no dia a dia podem fazer uma grande diferença.

O azeite é um ingrediente indispensável na cozinha portuguesa. Utiliza-se para temperar saladas, regar o bacalhau, finalizar sopas, fritar, assar e dar o toque final a inúmeros pratos. Contudo, com os preços em constante aumento, este produto essencial tem vindo a representar um peso cada vez maior no orçamento familiar. Ainda assim, é possível continuar a tirar partido do seu sabor característico sem desperdiçar uma única gota.

Os dispensadores de azeite em spray surgem como uma solução prática para quem procura maior controlo no consumo. Este tipo de acessório permite dosear o azeite com precisão, usando apenas a quantidade necessária em cada preparação e evitando excessos que, ao longo do tempo, se refletem nas despesas mensais.

Uma das principais vantagens destes dispensadores é a função dupla: podem ser utilizados tanto como pulverizador como dispensador tradicional. No modo spray, o azeite é libertado em gotas muito finas, o que possibilita reduzir a quantidade usada sem comprometer o sabor dos alimentos. O recipiente, normalmente em vidro transparente, tem capacidade aproximada de 470 ml, inclui uma abertura larga que facilita o enchimento e permite verificar facilmente a quantidade disponível.

A versatilidade é outro ponto a destacar. Para além do azeite, estes dispensadores podem ser usados com vinagre, sumo de limão ou molho de soja, e até ter aplicações fora da cozinha, como borrifar plantas ou auxiliar em pequenas tarefas de limpeza doméstica.

Para quem utiliza air fryer, este tipo de produto permite uma poupança ainda maior, ao possibilitar a aplicação da quantidade mínima necessária para obter batatas douradas e legumes assados de forma uniforme. No uso diário, este controlo faz com que cada garrafa de azeite dure consideravelmente mais tempo, refletindo-se numa poupança clara ao final do mês.