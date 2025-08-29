Esqueça a azia: esta especiaria que temos nas nossas casas tem o efeito do famoso omeprazol

  • Dois às 10
  • Hoje às 17:19

Sabia que uma das especiarias mais apreciadas pelos portugueses tem um efeito semelhante ao omeprazol, o famoso protetor gástrico?

Os problemas de estômago são bastante frequentes e, se por um lado existem medicamentos que parecem fazer verdadeiros milagres, também a natureza oferece soluções eficazes. No caso da indigestão, provocada pelo excesso de ácido no estômago, há um remédio natural que se revela promissor: a curcuma.

Um estudo citado pelo jornal El Mundo indica que esta planta, amplamente utilizada como especiaria, pode combater o excesso de ácido gástrico com a mesma eficácia de um antiácido, mas sem os efeitos secundários associados. O segredo está na curcumina, o seu principal composto ativo, que apresenta resultados positivos no tratamento da indigestão e de outros problemas ligados à acidez estomacal.

Graças às suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, a curcumina surge como uma potencial alternativa ao omeprazol — medicamento eficaz, mas que, quando utilizado de forma prolongada, pode aumentar o risco de fraturas, infeções e défices de micronutrientes. Apesar das conclusões animadoras, os investigadores sublinham, no artigo publicado pela revista científica BMJ, que ainda são necessários mais estudos para confirmar esta descoberta.

Curcuma: um aliado milenar

Embora ainda pouco comum no Ocidente, a curcuma é amplamente usada no sudeste asiático, onde sempre desempenhou um papel de destaque como remédio natural contra a indigestão.

De cor intensa e obtida a partir da raiz de uma planta originária da Índia e da Indonésia, esta especiaria é considerada, pela sabedoria popular, quase milagrosa. Além de ajudar na digestão, é-lhe atribuída a capacidade de favorecer a perda de peso, aliviar sintomas de gripes e constipações, desintoxicar o fígado, equilibrar a flora intestinal e reforçar o sistema imunitário, lembra o El Mundo.

