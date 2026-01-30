Aprenda a tirar bolor das juntas dos azulejos sem produtos caros

5 dicas para limpar o colchão e fazer a cama como se estivesse num hotel

O bolor nas juntas dos azulejos é um problema comum e antiestético na casa de banho ou cozinha. Mas não precisa de gastar fortunas em produtos de limpeza especializados. Neste artigo, mostramos métodos simples, eficazes e económicos para eliminar o bolor e deixar os seus azulejos limpos e higiénicos.

A humidade habitual das casas de banho cria as condições ideais para o aparecimento de bolor nos azulejos. Entre o vapor diário e o acumular de calcário, as manchas tornam-se difíceis de remover e, se não forem tratadas a tempo, o bolor instala-se rapidamente nas juntas e cantos. Felizmente, não é necessário recorrer a produtos caros: com ingredientes que já tem em casa, é possível resolver o problema de forma prática.

Segundo o site Vía País, basta preparar uma solução simples e aplicá-la diretamente nos azulejos. Para isso, deve misturar vinagre branco com água quente e aplicar a solução com um pano ou pulverizador. Nas zonas com maior presença de bolor, pode polvilhar bicarbonato de sódio e esfregar suavemente com movimentos circulares, usando uma esponja, um pano ou uma escova de dentes velha. Depois, é fundamental enxaguar bem e secar completamente. Para um toque de frescura, pode ainda adicionar algumas gotas de limão ou óleo essencial de lavanda.

Para garantir que os azulejos se mantêm impecáveis ao longo do tempo, recomenda-se repetir a limpeza semanalmente. Evite utilizar esponjas metálicas, que podem riscar a superfície, e aproveite a mesma mistura para limpar chuveiros, torneiras e até os azulejos da cozinha.