Experimente isto e, em poucos minutos, terá os azulejos da casa de banho limpos

  • Joana Lopes
  • Ontem às 14:30

Em poucos minutos, poderá ter os azulejos da sua casa de banho como novos.

Manter os azulejos da casa de banho limpos e brilhantes pode parecer uma tarefa impossível, pois a combinação de vapor, resíduos de sabonete e calcário provoca manchas difíceis de remover e, se não forem limpos a tempo, o mofo instala-se rapidamente nas juntas e cantos. Felizmente, não é necessário recorrer a produtos caros ou químicos agressivos, uma vez que um método caseiro com vinagre branco e bicarbonato de sódio consegue devolver o brilho aos azulejos de forma rápida e eficaz.

Para preparar esta solução simples, utilize vinagre branco, bicarbonato de sódio, água quente e um pano de microfibra ou esponja macia. Opcionalmente, pode adicionar algumas gotas de sumo de limão ou óleo essencial de lavanda para um aroma mais agradável. Estes ingredientes permitem uma limpeza económica, ecológica e segura, ideal para quem pretende manter a casa de banho impecável sem recorrer a químicos fortes.

Na aplicação, comece por preparar a mistura combinando o vinagre branco com um pouco de água quente. Em seguida, espalhe a solução nos azulejos utilizando um pulverizador ou um pano humedecido, garantindo que toda a superfície fica coberta. Nas áreas mais afetadas pelo mofo, polvilhe um pouco de bicarbonato de sódio e esfrega suavemente em movimentos circulares até que as manchas desapareçam. Depois da limpeza, enxague com água limpa e seca os azulejos com um pano seco para evitar marcas. Se desejar, acrescente algumas gotas de limão ou lavanda para deixar a casa de banho com um aroma fresco e agradável.

Embora este método seja seguro e eficaz, é importante que nunca misture vinagre com lixívia ou produtos à base de amoníaco, pois isso pode libertar gases tóxicos. Deve sempre testar a mistura num canto discreto antes de aplicar em toda a superfície e manter a casa de banho bem ventilada durante a limpeza.

Para prolongar o brilho dos azulejos, deve repetir este processo uma vez por semana. Deve também evitar o uso de esponjas metálicas que possam riscar o material e pode aplicar a mesma mistura para limpar chuveiros, torneiras e até os azulejos da cozinha, garantindo que todas as superfícies ficam limpas e reluzentes.

