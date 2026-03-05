Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

Cremosa, doce e irresistível, a baba de camelo é uma das sobremesas mais queridas da nossa tradição. Mas será possível torná-la mais saudável sem perder o sabor que todos adoram? A resposta é sim — e o resultado é surpreendentemente delicioso.

Ingredientes:

200 g de pudim proteico de caramelo

2 ovos

Preparação:

Separe as gemas das claras e bata as claras em castelo. Numa taça, misture as gemas com o pudim até obter uma mistura homogénea. Adicione as claras e envolva cuidadosamente. Leve ao frio durante 4 horas antes de servir.

