Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

  • Fábio Belo
  • Hoje às 15:00
Baba de camelo saudável
Baba de camelo saudável

Cremosa, doce e irresistível, a baba de camelo é uma das sobremesas mais queridas da nossa tradição. Mas será possível torná-la mais saudável sem perder o sabor que todos adoram? A resposta é sim — e o resultado é surpreendentemente delicioso.

Ingredientes:

  • 200 g de pudim proteico de caramelo

  • 2 ovos

Preparação:

  1. Separe as gemas das claras e bata as claras em castelo.

  2. Numa taça, misture as gemas com o pudim até obter uma mistura homogénea.

  3. Adicione as claras e envolva cuidadosamente. Leve ao frio durante 4 horas antes de servir.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Baba de camelo Receitas saudáveis

