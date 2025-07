Erro habitual deita tudo a perder no Bacalhau à Brás. Veja como esta cozinheira acerta

Muitos portugueses acham que sabem fazer Bacalhau à Brás, mas há um erro simples — e muito comum — que pode comprometer totalmente o prato. Felizmente, esta cozinheira partilha o seu truque para garantir um resultado sempre saboroso.

O Bacalhau à Brás é um prato tradicional português, simples de preparar, que combina bacalhau desfiado, batata frita palha, ovos mexidos e cebola. Apesar de ser uma receita rápida e bastante acessível, há um erro comum que pode comprometer completamente o resultado final.

É frequente que se deixe o bacalhau ao lume por tempo excessivo ou que se adicionem os ovos demasiado cedo ou com o lume muito forte. O resultado? O bacalhau torna-se seco e duro, os ovos ficam demasiado cozinhados, como ovos mexidos ressequidos, e o prato – que deve apresentar uma textura cremosa – acaba por ficar seco.

Para evitar este desfecho, partilhamos uma das receitas favoritas de Bacalhau à Brás, preparada com batatas caseiras (embora seja possível substituí-las por batatas fritas de compra). Trata-se de uma receita em vídeo da autoria de Fernanda Meneses, cozinheira portuguesa com quase 300 mil subscritores no seu canal de YouTube Receitas do Paraíso, dedicado à gastronomia tradicional portuguesa.

Segue-se a lista de ingredientes para preparar um bacalhau à Brás no ponto certo. Os passos encontram-se explicados no vídeo disponível abaixo:

Ingredientes: