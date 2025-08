Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

Fez Bacalhau à Brás e o resultado ficou seco e sem graça? Não desespere — é um erro comum, mas com uma simples dica consegue transformar o prato e garantir um Bacalhau à Brás no ponto certo: cremoso, saboroso e irresistível. Descubra o que deve mudar na preparação para nunca mais falhar esta receita tão tradicional.

O Bacalhau à Brás é um dos pratos mais icónicos da culinária portuguesa. Apesar de ser uma receita simples, rápida e cheia de sabor — feita com bacalhau desfiado, batata palha, ovos mexidos e cebola — há um erro comum que pode comprometer o resultado final.

Muitas vezes, o bacalhau fica tempo a mais ao lume, ou os ovos são adicionados demasiado cedo, por vezes com o lume demasiado alto. O resultado? Um bacalhau seco, ovos excessivamente cozinhados e a perda da textura cremosa que distingue este prato.

Para que isso não aconteça, vale a pena seguir uma das versões mais apreciadas desta receita, apresentada por Fernanda Meneses, cozinheira portuguesa com quase 300 mil subscritores no seu canal de YouTube, «Receitas do Paraíso», dedicado à cozinha tradicional.

A receita pode ser feita com batatas caseiras ou com batata palha de compra, conforme o tempo disponível. O essencial é respeitar o passo a passo para garantir um resultado equilibrado, cremoso e cheio de sabor.

Ingredientes:

500g de batatas;

Óleo para fritar;

5 ovos;

Pimenta q.b.;

Azeitonas q.b.;

500g de bacalhau demolhado;

Salsa q.b.;

3 dentes de alho;

1 folha de louro;

Sal q.b.;

2 cebolas médias;

Azeite para o refogado.

O vídeo com a receita completa pode ser visto abaixo. É ideal para quem procura um prato tradicional e reconfortante, feito com ingredientes simples e repleto de sabor autêntico.