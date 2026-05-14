Quer um Bacalhau à Brás no ponto? Faça isto para evitar que fique seco

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O Bacalhau à Brás é um dos pratos mais adorados da cozinha portuguesa, mas basta um pequeno erro para ficar seco e sem graça. Há, no entanto, um truque simples que faz toda a diferença na textura e no sabor — e muitos continuam a ignorá-lo.

O Bacalhau à Brás é um dos pratos mais tradicionais da gastronomia portuguesa. Fácil de preparar, rápido e cheio de sabor, junta bacalhau desfiado, batata palha, ovos mexidos e cebola. Ainda assim, apesar de ser uma receita simples, existe um erro frequente que pode arruinar o resultado final.

Um dos problemas mais comuns é deixar o bacalhau demasiado tempo ao lume ou juntar os ovos cedo demais — ou até com o lume demasiado alto. Quando isso acontece, o bacalhau fica seco, os ovos cozinham em excesso e o prato perde a cremosidade característica.

Para ajudar a evitar esse erro, partilhamos uma das receitas de bacalhau à Brás mais populares, apresentada por Fernanda Meneses, cozinheira portuguesa que conta com quase 300 mil subscritores no canal de YouTube ‘Receitas do Paraíso’, dedicado à cozinha tradicional.

A receita pode ser preparada com batatas feitas em casa ou com batata palha de compra, dependendo do tempo disponível. O mais importante é respeitar cada passo da receita, garantindo assim um prato equilibrado, cremoso e rico em sabor.

Ingredientes:

500 g de batatas

Óleo para fritar

5 ovos

Pimenta q.b.

Azeitonas q.b.

500 g de bacalhau demolhado

Salsa q.b.

3 dentes de alho

1 folha de louro

Sal q.b.

2 cebolas médias

Azeite para o refogado

O vídeo com a receita completa encontra-se abaixo. Uma opção ideal para quem procura um prato tradicional, reconfortante e preparado com ingredientes simples, mas cheios de sabor.