Quer um Bacalhau à Brás no ponto? Faça isto para evitar que fique seco

O Bacalhau à Brás é um dos pratos mais adorados da cozinha portuguesa, mas basta um pequeno erro para ficar seco e sem graça. Há, no entanto, um truque simples que faz toda a diferença na textura e no sabor — e muitos continuam a ignorá-lo.
O Bacalhau à Brás é um dos pratos mais tradicionais da gastronomia portuguesa. Fácil de preparar, rápido e cheio de sabor, junta bacalhau desfiado, batata palha, ovos mexidos e cebola. Ainda assim, apesar de ser uma receita simples, existe um erro frequente que pode arruinar o resultado final.
Um dos problemas mais comuns é deixar o bacalhau demasiado tempo ao lume ou juntar os ovos cedo demais — ou até com o lume demasiado alto. Quando isso acontece, o bacalhau fica seco, os ovos cozinham em excesso e o prato perde a cremosidade característica.
Para ajudar a evitar esse erro, partilhamos uma das receitas de bacalhau à Brás mais populares, apresentada por Fernanda Meneses, cozinheira portuguesa que conta com quase 300 mil subscritores no canal de YouTube ‘Receitas do Paraíso’, dedicado à cozinha tradicional.
A receita pode ser preparada com batatas feitas em casa ou com batata palha de compra, dependendo do tempo disponível. O mais importante é respeitar cada passo da receita, garantindo assim um prato equilibrado, cremoso e rico em sabor.
Ingredientes:
- 500 g de batatas
- Óleo para fritar
- 5 ovos
- Pimenta q.b.
- Azeitonas q.b.
- 500 g de bacalhau demolhado
- Salsa q.b.
- 3 dentes de alho
- 1 folha de louro
- Sal q.b.
- 2 cebolas médias
- Azeite para o refogado
O vídeo com a receita completa encontra-se abaixo. Uma opção ideal para quem procura um prato tradicional, reconfortante e preparado com ingredientes simples, mas cheios de sabor.