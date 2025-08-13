Nutricionista ensina versão saudável de Bacalhau à Brás na air fryer

Uma receita tradicional com um toque moderno e saudável. Uma nutricionista partilhou connosco a sua versão de Bacalhau à Brás, adaptada para a air fryer, que reduz a gordura sem perder o sabor autêntico que todos adoramos.

A nutricionista Sónia Guedes apresentou uma versão mais leve e saudável de um dos pratos mais icónicos da gastronomia portuguesa: o Bacalhau à Brás. A sugestão surgiu num vídeo publicado no Instagram, onde explicou como é possível conservar o sabor tradicional enquanto se reduz a quantidade de gordura.

“Um clássico reinventado: Bacalhau à Brás na versão saudável!”, escreveu. O segredo principal está na forma de preparar as batatas: em vez de fritas, são usadas batatas finas feitas na air fryer, que ficam crocantes e douradas com muito menos óleo.

Como preparar

De acordo com a nutricionista, basta cortar a batata em fatias finíssimas, secá-las com papel absorvente e temperar com sal, pimenta e um spray de azeite. Depois, é só levar à air fryer, mexendo a meio do tempo, até atingirem o ponto ideal.

O resto da receita mantém a tradição: refogar a cebola (com moderação no azeite), adicionar o bacalhau desfiado e envolver com as batatas e os ovos mexidos. O resultado é um Bacalhau à Brás autêntico, mas com um toque mais leve.

Um prato tradicional com um novo equilíbrio

Esta versão é perfeita para quem deseja manter uma alimentação equilibrada sem abdicar dos sabores clássicos. Com esta receita, Sónia Guedes demonstra que é possível adaptar pratos tradicionais a um estilo de vida mais saudável, sem comprometer o prazer da comida portuguesa.