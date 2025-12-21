Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

  • Hoje às 10:23
Inspire-se para o Natal com uma receita de bacalhau para a sua consoada.

Ingredientes:

Bacalhau;

Broa de milho;

Azeite;

Nabiças;

Pimenta, sal;

Coentros.

Ovos;

 

Preparação:

- Leve água para ferver com um toque de azeite, uma folha de louro, três dentes de alho e uma colher de sopa de pimenta preta. Cozinhe o bacalhau até ficar macio e desfie-o em lascas.

- Em uma frigideira, salteie as nabiças com azeite, alho e um pouco de cebola até que fiquem tenras.

- Desfaça o pão (broa) e misture-o com dois dentes de alho picados e um generoso punhado de coentros. Tempere a mistura com um pouco de azeite.

- Unte uma frigideira com um fio de azeite. Coloque as nabiças no fundo, adicione as lascas de bacalhau por cima. Regue com um pouco de azeite e cubra com a mistura de broa.

- Faça pequenas cavidades na mistura onde serão adicionados ovos crus.

- Leve ao forno por 15 a 20 minutos, até que fique pronto para ser apreciado.

Veja em vídeo:

