Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

Inspire-se para o Natal com uma receita de bacalhau para a sua consoada.
Ingredientes:
Bacalhau;
Broa de milho;
Azeite;
Nabiças;
Pimenta, sal;
Coentros.
Ovos;
Preparação:
- Leve água para ferver com um toque de azeite, uma folha de louro, três dentes de alho e uma colher de sopa de pimenta preta. Cozinhe o bacalhau até ficar macio e desfie-o em lascas.
- Em uma frigideira, salteie as nabiças com azeite, alho e um pouco de cebola até que fiquem tenras.
- Desfaça o pão (broa) e misture-o com dois dentes de alho picados e um generoso punhado de coentros. Tempere a mistura com um pouco de azeite.
- Unte uma frigideira com um fio de azeite. Coloque as nabiças no fundo, adicione as lascas de bacalhau por cima. Regue com um pouco de azeite e cubra com a mistura de broa.
- Faça pequenas cavidades na mistura onde serão adicionados ovos crus.
- Leve ao forno por 15 a 20 minutos, até que fique pronto para ser apreciado.
Veja em vídeo: