Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

Prepare-se para impressionar os seus convidados com esta receita.
Este bacalhau com espinafres no forno é simplesmente irresistível. Apresenta uma textura cremosa e um sabor extraordinário, tornando-se perfeito para um almoço em família ou um encontro com amigos. Pode, se desejar, substituir a batata normal por batata-doce, ou trocar os espinafres por grelos.
Ingredientes:
-
800 g de batatas cozidas;
-
3 lombos de bacalhau desfiados;
-
250 g de folhas de espinafres;
-
1 cebola picada;
-
6 c. sopa de azeite;
-
2 dentes de alho picados;
-
400 ml de natas;
-
4 c. sopa de pão ralado;
Preparação
-
Faça um refogado com o azeite, a cebola e o alho. Acrescente os espinafres e salteie.
-
Adicione as batatas cozidas, o bacalhau desfiado, o salteado de espinafres e as natas. Misture bem e triture com a varinha mágica até obter um creme homogéneo.
-
Coloque o preparado num pirex e polvilhe com o pão ralado. Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, até dourar.
