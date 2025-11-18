Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

  • Fábio Belo
  • Há 3h e 9min
Prepare-se para impressionar os seus convidados com esta receita.

Este bacalhau com espinafres no forno é simplesmente irresistível. Apresenta uma textura cremosa e um sabor extraordinário, tornando-se perfeito para um almoço em família ou um encontro com amigos. Pode, se desejar, substituir a batata normal por batata-doce, ou trocar os espinafres por grelos.

Ingredientes:

  • 800 g de batatas cozidas;

  • 3 lombos de bacalhau desfiados;

  • 250 g de folhas de espinafres;

  • 1 cebola picada;

  • 6 c. sopa de azeite;

  • 2 dentes de alho picados;

  • 400 ml de natas;

  • 4 c. sopa de pão ralado;

Preparação

  1. Faça um refogado com o azeite, a cebola e o alho. Acrescente os espinafres e salteie.

  2. Adicione as batatas cozidas, o bacalhau desfiado, o salteado de espinafres e as natas. Misture bem e triture com a varinha mágica até obter um creme homogéneo.

  3. Coloque o preparado num pirex e polvilhe com o pão ralado. Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, até dourar.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Bacalhau com espinafres

