Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

Aprenda a fazer esta receita típica do Natal de forma inovadora.
Ingredientes:
- 1 cebola, cortada grosseiramente
- 4 dentes de alho, cortados grosseiramente
- Azeite q.b.
- 2 nabos, cortados em pedaços
- 3 tomates, cortados
- Tomilho q.b.
- ½ copo de água
- 2 couves portuguesas
- 4 lombos de bacalhau
- 4 batatas médias, cortadas ao meio
- Sal q.b.
- Ervas aromáticas a gosto
- Pimenta preta q.b.
Preparação:
-
Preparação dos Legumes
- Numa assadeira que possa ir ao fogão e ao forno, aqueça um fio generoso de azeite.
- Adicione a cebola e os alhos e deixe refogar até ficarem dourados e aromáticos.
- Junte os nabos, os tomates e o tomilho, deixando cozinhar em lume médio por alguns minutos.
- Acrescente meio copo de água e misture bem.
- Adicione as couves portuguesas inteiras ou em pedaços grandes, tape com a tampa da panela e leve ao forno pré-aquecido a 180°C.
-
Preparação das Batatas
- Disponha as batatas cortadas ao meio num tabuleiro de forno.
- Tempere com sal, ervas aromáticas e pimenta preta a gosto.
- Regue com um fio de azeite e leve ao forno a 180°C até ficarem douradas e macias.
-
Finalização com o Bacalhau
- Quando os legumes estiverem bem assados e macios, retire a assadeira do forno.
- Disponha os lombos de bacalhau sobre os legumes.
- Volte a levar ao forno por mais 5 a 10 minutos, apenas o tempo suficiente para o bacalhau cozinhar sem secar.
-
Servir
- Retire do forno e sirva imediatamente, acompanhado das batatas assadas.