Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

  • Dois às 10
  • Há 45 min

Aprenda a fazer esta receita típica do Natal de forma inovadora.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Ingredientes:

  • 1 cebola, cortada grosseiramente
  • 4 dentes de alho, cortados grosseiramente
  • Azeite q.b.
  • 2 nabos, cortados em pedaços
  • 3 tomates, cortados
  • Tomilho q.b.
  • ½ copo de água
  • 2 couves portuguesas
  • 4 lombos de bacalhau
  • 4 batatas médias, cortadas ao meio
  • Sal q.b.
  • Ervas aromáticas a gosto
  • Pimenta preta q.b.

Preparação:

  1. Preparação dos Legumes

    • Numa assadeira que possa ir ao fogão e ao forno, aqueça um fio generoso de azeite.
    • Adicione a cebola e os alhos e deixe refogar até ficarem dourados e aromáticos.
    • Junte os nabos, os tomates e o tomilho, deixando cozinhar em lume médio por alguns minutos.
    • Acrescente meio copo de água e misture bem.
    • Adicione as couves portuguesas inteiras ou em pedaços grandes, tape com a tampa da panela e leve ao forno pré-aquecido a 180°C.

  2. Preparação das Batatas

    • Disponha as batatas cortadas ao meio num tabuleiro de forno.
    • Tempere com sal, ervas aromáticas e pimenta preta a gosto.
    • Regue com um fio de azeite e leve ao forno a 180°C até ficarem douradas e macias.

  3. Finalização com o Bacalhau

    • Quando os legumes estiverem bem assados e macios, retire a assadeira do forno.
    • Disponha os lombos de bacalhau sobre os legumes.
    • Volte a levar ao forno por mais 5 a 10 minutos, apenas o tempo suficiente para o bacalhau cozinhar sem secar.

  4. Servir

    • Retire do forno e sirva imediatamente, acompanhado das batatas assadas.
Temas: Bacalhau cozido Natal Goucha Receitas

RELACIONADOS

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

Esta receita de bacalhau com camarão vai conquistar todos no Natal

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

Receitas

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

Ontem às 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

19 dez, 09:30

Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

18 dez, 10:00

Natal com menos calorias. Experimente este bolo rainha saudável

17 dez, 18:00

7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

17 dez, 17:30
MAIS

Mais Vistos

Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”

17 dez, 12:31

Cláudio Ramos avança notícia sobre figura da TVI: “Vai passar o Natal no hospital”

19 dez, 10:09

Sónia Jesus e Vitó: A paz depois da tempestade e uma grande novidade

23 jul, 10:33

Cristina Ferreira recebe colaboradora da TVI: «É das pessoas que mais admiro»

15 jul, 10:31

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Fora do Estúdio

O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»

Há 15 min

Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder

Há 28 min

No hospital, Nuno Markl faz revelação que está a emocionar os fãs: «Muita força»

Ontem às 14:23

Há quem diga que parece um centro comercial. Já há fotos da nova (e luxuosa) casa de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

19 dez, 15:45

Fotos

O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»

Há 15 min

Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder

Há 28 min

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

Há 45 min

Manhã gelada? Saiba como tirar o gelo do para-brisas do carro e o que não deve mesmo fazer

Ontem às 19:04