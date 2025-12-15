Esta receita de bacalhau com camarão vai conquistar todos no Natal

Se procura um prato especial para a consoada, esta receita de bacalhau com camarão junta tradição e um toque de sofisticação.
Nas mesas de Natal, o bacalhau é quase sempre presença garantida, seja na versão espiritual ou de forno. Mas este ano, que tal inovar no prato principal? Se ainda não decidiu o menu para a consoada, apresentamos uma opção deliciosa e prática: bacalhau guisado com camarão.
A página Food From Portugal partilhou no Instagram um vídeo com o passo a passo desta receita irresistível.
Ingredientes:
1 cebola grande
900g de batatas
900g de bacalhau
4 tomates médios maduros
3 dentes de alho
1 colher de chá de sal
½ colher de chá de pimenta
½ colher de chá de pimentão doce
100 ml de vinho branco
100 ml de azeite
350g de miolo de camarão
Salsa
Preparação:
- Num tacho, coloque a cebola cortada em rodelas, as batatas em pedaços, o bacalhau em pedaços, os tomates pelados e cortados, os alhos picados, sal, pimenta, pimentão doce, vinho branco e azeite. Mexa com uma colher de pau, tape o tacho e cozinhe em lume brando durante cerca de 1 hora.
- Junte os camarões e deixe cozinhar mais 10 minutos.
- Polvilhe com salsa picada, desligue o lume e sirva de imediato.