Esta receita de bacalhau com camarão vai conquistar todos no Natal

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 50min
Bacalhau Guisado com Camarão
Bacalhau Guisado com Camarão

Fonte: Instagram Food from Portugal

Se procura um prato especial para a consoada, esta receita de bacalhau com camarão junta tradição e um toque de sofisticação.

Nas mesas de Natal, o bacalhau é quase sempre presença garantida, seja na versão espiritual ou de forno. Mas este ano, que tal inovar no prato principal? Se ainda não decidiu o menu para a consoada, apresentamos uma opção deliciosa e prática: bacalhau guisado com camarão.

A página Food From Portugal partilhou no Instagram um vídeo com o passo a passo desta receita irresistível.

Ingredientes:

  • 1 cebola grande

  • 900g de batatas

  • 900g de bacalhau

  • 4 tomates médios maduros

  • 3 dentes de alho

  • 1 colher de chá de sal

  • ½ colher de chá de pimenta

  • ½ colher de chá de pimentão doce

  • 100 ml de vinho branco

  • 100 ml de azeite

  • 350g de miolo de camarão

  • Salsa

Preparação:

  1. Num tacho, coloque a cebola cortada em rodelas, as batatas em pedaços, o bacalhau em pedaços, os tomates pelados e cortados, os alhos picados, sal, pimenta, pimentão doce, vinho branco e azeite. Mexa com uma colher de pau, tape o tacho e cozinhe em lume brando durante cerca de 1 hora.
  2. Junte os camarões e deixe cozinhar mais 10 minutos.
  3. Polvilhe com salsa picada, desligue o lume e sirva de imediato.
