Esta receita de bacalhau com camarão vai conquistar todos no Natal

Se procura um prato especial para a consoada, esta receita de bacalhau com camarão junta tradição e um toque de sofisticação.

Nas mesas de Natal, o bacalhau é quase sempre presença garantida, seja na versão espiritual ou de forno. Mas este ano, que tal inovar no prato principal? Se ainda não decidiu o menu para a consoada, apresentamos uma opção deliciosa e prática: bacalhau guisado com camarão.

A página Food From Portugal partilhou no Instagram um vídeo com o passo a passo desta receita irresistível.

Ingredientes:

1 cebola grande

900g de batatas

900g de bacalhau

4 tomates médios maduros

3 dentes de alho

1 colher de chá de sal

½ colher de chá de pimenta

½ colher de chá de pimentão doce

100 ml de vinho branco

100 ml de azeite

350g de miolo de camarão

Salsa

Preparação: