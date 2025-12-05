O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

Cozer bacalhau pode parecer simples, mas existe um truque que faz toda a diferença: afastá-lo do fogão no momento certo. Os chefs usam este método para garantir que o peixe fica suculento, macio e com todo o sabor preservado. Descubra como aplicar esta técnica em casa e transformar o seu bacalhau numa verdadeira iguaria.
O bacalhau é um prato tradicional nas mesas portuguesas, especialmente durante o Natal, mas muitos continuam a cozê-lo de forma incorreta. A chef Cuca Bianchi (@cooking_with_cuca no Instagram) questiona: "Ainda coze o bacalhau em água a ferver?" e revela a técnica correta para obter um bacalhau suculento e a lascar.
O segredo:
-
Aqueça a água até ferver
-
Desligue o lume
-
Coloque o bacalhau com a pele virada para cima
-
Tape o recipiente
-
Deixe repousar entre 7 a 10 minutos, conforme a espessura do peixe
O calor residual cozinha o bacalhau de forma uniforme, preservando a textura perfeita e evitando que as lascas ressequem. Esta técnica faz toda a diferença: em vez de uma fervura intensa que danifica as fibras do peixe e o deixa seco ou duro, basta paciência e controlo da temperatura.