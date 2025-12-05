O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 41min
Bacalhau cozido
Bacalhau cozido

Cozer bacalhau pode parecer simples, mas existe um truque que faz toda a diferença: afastá-lo do fogão no momento certo. Os chefs usam este método para garantir que o peixe fica suculento, macio e com todo o sabor preservado. Descubra como aplicar esta técnica em casa e transformar o seu bacalhau numa verdadeira iguaria.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O bacalhau é um prato tradicional nas mesas portuguesas, especialmente durante o Natal, mas muitos continuam a cozê-lo de forma incorreta. A chef Cuca Bianchi (@cooking_with_cuca no Instagram) questiona: "Ainda coze o bacalhau em água a ferver?" e revela a técnica correta para obter um bacalhau suculento e a lascar.

O segredo:

  1. Aqueça a água até ferver

  2. Desligue o lume

  3. Coloque o bacalhau com a pele virada para cima

  4. Tape o recipiente

  5. Deixe repousar entre 7 a 10 minutos, conforme a espessura do peixe

O calor residual cozinha o bacalhau de forma uniforme, preservando a textura perfeita e evitando que as lascas ressequem. Esta técnica faz toda a diferença: em vez de uma fervura intensa que danifica as fibras do peixe e o deixa seco ou duro, basta paciência e controlo da temperatura.

Temas: Bacalhau Natal

RELACIONADOS

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

Nutricionista ensina versão saudável de Bacalhau à Brás na air fryer

Este é o segredo para nunca mais deixar o bacalhau à brás seco

Estas pataniscas não levam bacalhau nem são fritas. Mas são deliciosas

Receitas

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

3 dez, 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»

Ontem às 10:42

«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz

Ontem às 11:51

Yara, filha Sérgio Rossi, quebra silêncio sobre a polémica que envolve o pai: «É um preço a pagar»

Hoje às 10:57

Artista estimada em Portugal anuncia fim do relacionamento com o pai dos filhos

Ontem às 10:02

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Fora do Estúdio

Entre na mansão de Liliana Filipa e Daniel Gregório, que está a ser construída durante a polémica traição

Há 1h e 52min

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Há 2h e 16min

Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar

Há 2h e 48min

Atriz da TVI expõe o ex-companheiro nas redes sociais: «Felizmente, libertei-me»

Há 3h e 32min

Fotos

Entre na mansão de Liliana Filipa e Daniel Gregório, que está a ser construída durante a polémica traição

Há 1h e 52min

Em Lisboa, há um espaço gigante onde os cães podem correr livres e poucos conhecem

Há 2h e 11min

Proteja o pescoço do frio Intenso. Este cachecol térmico é o nº1 em vendas

Há 2h e 12min

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Há 2h e 16min