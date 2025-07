Este é o motivo pelo qual nunca mais deve colocar uma fita na sua bagagem de porão

Colocar uma fita colorida na mala de porão pode parecer uma forma prática de a distinguir entre tantas outras no tapete rolante do aeroporto. No entanto, esta prática é desaconselhada por companhias aéreas e profissionais de segurança. Descubra porquê.

A prática de amarrar uma fita às malas despachadas para o porão do avião é antiga e tem sido passada de pais para filhos. A intenção é simples: identificar rapidamente a bagagem quando surge no tapete rolante do aeroporto.

Apesar de este truque tradicional parecer, à primeira vista, facilitar a vida do passageiro, um funcionário do aeroporto de Dublin deixou um aviso: pode acabar por causar mais problemas do que benefícios.

De acordo com o New York Post, o hábito de colocar etiquetas ou fitas na bagagem poderá estar a provocar atrasos na entrega das malas.

O que acontece, explicou o funcionário do aeroporto, é que as fitas podem interferir com o funcionamento do scanner, obrigando ao processamento manual da bagagem. Este tipo de situação pode levar a que a mala não embarque no voo correto.

A recomendação é simples: não colocar identificadores externos, sejam fitas ou até autocolantes de viagens anteriores. Desta forma, aumentam significativamente as hipóteses de a mala chegar ao destino como previsto.