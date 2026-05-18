Parece Bali, mas não precisa de sair de Portugal para o conhecer

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Águas cristalinas, vegetação exuberante e um ambiente digno de postal tropical: este paraíso português faz lembrar Bali, mas fica muito mais perto do que imagina — e é perfeito para uma escapadinha de um dia.

Com a chegada do calor, há um espaço em Portugal que promete levar qualquer pessoa até a um cenário que parece saído de Bali, sem sequer sair do país. O Bamboo & Coconut, localizado em Amares, no distrito de Braga, junto ao rio Cávado, prepara-se para voltar a abrir durante a época de verão — a reabertura está anunciada para junho — e já é um dos destinos mais procurados para aproveitar os dias de sol.

Horários e regras do espaço

Aberto apenas nos meses mais quentes do ano, o espaço funciona diariamente entre as 10h00 e as 02h00, sendo perfeito tanto para tardes tranquilas como para finais de dia mais animados. Um dos grandes destaques é a esplanada à beira-rio, ideal para relaxar ao som da natureza ou, nos dias mais concorridos, da música ambiente.

Logo à entrada, o ambiente remete para um autêntico postal tropical: estruturas em bambu, madeiras claras, almofadas em tecidos naturais, apontamentos em azul e lanternas suspensas compõem um espaço pensado ao detalhe e altamente fotogénico. Ao fundo, o rio corre livremente. Apesar de não existir vigilância, há quem aproveite para mergulhar, sempre por conta e risco.

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A entrada não requer reserva antecipada. Basta chegar a partir das 10h00 e adquirir o bilhete, cujo valor pode ser de 5 ou 10 euros, sendo totalmente descontado em consumo. O acesso é pago a partir dos 10 anos. O espaço aceita animais de estimação, desde que circulem com trela. Não são permitidos piqueniques, incluindo bolos de aniversário.

Gastronomia e preços

Na carta, os preços médios situam-se entre os 15 e os 30 euros por pessoa. A oferta privilegia pratos leves e típicos de verão, como saladas, tábuas para partilhar, pizzas, sandes, baos e sobremesas como panquecas e waffles. Há também vários cocktails tropicais disponíveis.

Para grupos de quatro ou mais pessoas que pretendam garantir lugar, existem menus fechados entre 20 e 50 euros por pessoa, com refeições completas incluídas. Está ainda disponível uma opção de pequeno-almoço reforçado por 20 euros, ideal para começar o dia de forma calma e descontraída.

Atividades e experiências

Embora não seja obrigatória marcação, chegar cedo é recomendado, sobretudo aos fins de semana. Nessa altura, o espaço ganha outra dinâmica, com DJ sets ao vivo durante a tarde. O ponto alto acontece ao pôr do sol, quando o céu ganha tons quentes e o ambiente se torna ainda mais especial.

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Além disso, existe uma zona de baloiços dedicada aos mais novos, e o espaço recebe regularmente atividades como aulas de ioga, pilates e eventos com música ao vivo.

O que dizem os visitantes

As avaliações de quem já passou pelo local reforçam o encanto do espaço. “Adorei a experiência na Quinta Lago dos Cisnes em Amares. O espaço é super bonito, cheio de lagos, jardins e natureza, ótimo para passear, relaxar e estar com a família ou amigos. A comida no restaurante também surpreendeu, muito saborosa e bem servida. Além disso, o local tem uma vista incrível sobre o rio e ainda dá para aproveitar a praia fluvial, que torna o passeio ainda mais completo. Sem dúvida um sítio onde quero voltar em breve.”

Há também quem descreva a experiência como memorável: “A visitar desde os EUA para a receção de casamento de um primo. Este local é irreal. Paisagem incrível, o espaço era impressionante, o serviço foi magnífico. Acho que nunca estive num local de casamento mais mágico na minha vida. 10/10.”

Outros visitantes destacam sobretudo a ligação à natureza e o cuidado do espaço: “Um parque belíssimo, singular e meticulosamente cuidado, perfeito para relaxar num ambiente tranquilo e verdejante. Os caminhos, a vegetação exuberante e os recantos isolados, adornados com bambus e coqueiros, criam uma atmosfera exótica e relaxante. Ideal para passear, relaxar ou passar um dia ao ar livre com a família.”

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Um verdadeiro refúgio de verão, onde natureza, ambiente descontraído e boa comida se juntam para criar o cenário perfeito para escapar à rotina sem sair de Portugal.

Temas: Bali Bamboo & Coconut Amares Braga
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