Pode ir a "Bali" de Portugal por apenas 5 euros: saiba onde fica um dos segredos mais bem guardados de Portugal

Escondido entre natureza exuberante, este destino português parece um cenário de Bali — e é perfeito para quem quer fugir à rotina sem sair do país.

Com a chegada do calor, há um espaço em Portugal capaz de transportar qualquer pessoa para um cenário digno de Bali — sem sair do país. O Bamboo & Coconut, localizado em Amares, no distrito de Braga, junto ao rio Cávado, volta a abrir durante a época de verão (com reabertura anunciada para junho) e afirma-se como um dos destinos mais apetecíveis para aproveitar os dias quentes.

Horários e regras do espaço

A funcionar exclusivamente nos meses de maior calor, o espaço está aberto diariamente, entre as 10h00 e as 02h00, ideal tanto para tardes tranquilas como para finais de dia mais animados. A esplanada à beira-rio é um dos grandes atrativos, perfeita para relaxar ao som da natureza — ou da música, nos dias mais concorridos.

À chegada, o ambiente remete para um verdadeiro postal tropical: estruturas em bambu, madeira clara, almofadões em tecidos naturais, apontamentos em azul e lanternas suspensas compõem um cenário cuidado e altamente fotogénico. Ao fundo, o rio corre livremente. Apesar de não haver vigilância, há quem aproveite para mergulhar, sempre por conta e risco.

A entrada não requer reserva: basta chegar a partir das 10h00 e adquirir o bilhete, que pode custar 5 ou 10 euros, sendo totalmente descontado no consumo. O acesso é pago a partir dos 10 anos. O espaço é pet friendly, desde que os animais circulem com trela. Não são permitidos piqueniques, incluindo bolos de aniversário.

Gastronomia e preços

Na carta, os preços médios situam-se entre os 15 e os 30 euros por pessoa. A oferta privilegia opções leves e típicas de verão, como saladas, tábuas para partilhar, pizzas, sandes, baos e doces como panquecas e waffles. Há ainda cocktails tropicais para acompanhar.

Para grupos a partir de quatro pessoas que pretendam garantir lugar, existem menus fechados entre 20 e 50 euros por pessoa, com refeições completas. Está também disponível uma opção de pequeno-almoço reforçado por 20 euros, ideal para começar o dia de forma descontraída.

Atividades e experiências

Apesar de não ser obrigatória marcação, chegar cedo é recomendado, sobretudo ao fim de semana. É nessa altura que o espaço ganha outra dinâmica, com DJ sets ao vivo durante a tarde. O ponto alto acontece ao pôr do sol, quando os tons quentes do céu tornam o ambiente ainda mais especial.

O espaço dispõe ainda de uma zona de baloiços para crianças e recebe regularmente atividades como aulas de ioga, pilates e eventos com música ao vivo.

O que diz quem já lá foi

As avaliações de quem visita o espaço confirmam o seu encanto. “Adorei a experiência na Quinta Lago dos Cisnes em Amares. O espaço é super bonito, cheio de lagos, jardins e natureza, ótimo para passear, relaxar e estar com a família ou amigos. A comida no restaurante também surpreendeu, muito saborosa e bem servida. Além disso, o local tem uma vista incrível sobre o rio e ainda dá para aproveitar a praia fluvial, que torna o passeio ainda mais completo. Sem dúvida um sítio onde quero voltar em breve.”

Também há quem descreva a experiência como inesquecível: “A visitar desde os EUA para a receção de casamento de um primo. Este local é irreal. Paisagem incrível, o espaço era impressionante, o serviço foi magnífico. Acho que nunca estive num local de casamento mais mágico na minha vida. 10/10.”

Outros visitantes destacam a envolvência natural e o cuidado do espaço: “Um parque belíssimo, singular e meticulosamente cuidado, perfeito para relaxar num ambiente tranquilo e verdejante. Os caminhos, a vegetação exuberante e os recantos isolados, adornados com bambus e coqueiros, criam uma atmosfera exótica e relaxante. Ideal para passear, relaxar ou passar um dia ao ar livre com a família.”

Um verdadeiro refúgio de verão, que combina ambiente descontraído, natureza e boa gastronomia — perfeito para quem quer fugir à rotina sem sair de Portugal.