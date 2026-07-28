Parece Bali, mas fica em Portugal: o refúgio a menos de uma hora de Lisboa que está a conquistar os portugueses

Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

Não é preciso viajar até Bali para encontrar um refúgio rodeado de natureza exuberante.

No coração do Ribatejo existe um boutique hotel que está a conquistar cada vez mais visitantes graças ao seu ambiente tropical e à tranquilidade que proporciona.

O Salvaterra Country House & Spa, em Salvaterra de Magos, distingue-se pelo jardim com mais de 185 espécies botânicas, onde se encontra a segunda maior coleção de bambu ornamental de Portugal. O cenário faz lembrar Bali e transforma este espaço num verdadeiro oásis para quem procura desligar da rotina.

Foi através de um vídeo publicado no Instagram pela criadora de conteúdos @bymafalda que muitos portugueses descobriram este alojamento, que combina suítes e vilas de luxo com um spa pensado para escapadinhas românticas e momentos de bem-estar.

As suítes e vilas, com cerca de 30 metros quadrados, contam com entrada e terraço privativos, cama de casal, banheira, chuveiro walk-in, lareira, televisão com Netflix, máquina de café Nespresso e minibar.

O hotel dispõe ainda de piscina exterior aberta durante todo o ano, sauna, banho turco, jacuzzi e hot tub ao ar livre. O pequeno-almoço continental, com produtos da região, está incluído na estadia, assim como o estacionamento.

A qualidade do espaço foi reconhecida pelo Guia Michelin de Hotéis, que distinguiu o Salvaterra Country House & Spa com 1 Chave Michelin, integrando o grupo de apenas 55 hotéis portugueses distinguidos na primeira edição desta seleção. No Booking, o alojamento apresenta uma classificação de 9,6, reflexo da elevada satisfação dos hóspedes.

Além das comodidades, a localização permite explorar várias experiências na região, como passeios de barco, visitas a quintas equestres, provas de vinhos, voos de balão ou uma visita à cidade de Santarém, situada a cerca de 30 minutos.

Os preços das estadias variam entre 187 euros e 318 euros por noite, com um valor médio a rondar os 270 euros. O hotel disponibiliza ainda vouchers-presente, incluindo duas noites por 500 euros ou três noites em época alta por 750 euros.