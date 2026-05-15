Parece Bali à primeira vista, mas este paraíso fica mesmo em Portugal

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Entre paisagens exuberantes, águas cristalinas e uma tranquilidade rara, este destino português tem conquistado cada vez mais visitantes. As semelhanças com Bali são inevitáveis — e tudo isto sem sair de Portugal.

Nem todos os paraísos de verão ficam junto ao mar. A prova disso é a Praia Fluvial dos Olhos da Fervença, localizada na freguesia de Cadima, em Cantanhede. Para quem continua a acreditar que apenas as praias de água salgada conseguem ser inesquecíveis, este é um destino que merece uma visita antes do fim da estação.

O espaço surgiu a partir da criação de uma piscina natural alimentada pelas águas da ribeira da Corujeira. Entre zonas de mergulho, um pequeno areal, relvados e áreas arborizadas, o ambiente convida tanto ao descanso como a mergulhos refrescantes.

A qualidade da Praia Fluvial dos Olhos da Fervença tem sido amplamente reconhecida, tendo já recebido, por várias ocasiões, o galardão “Qualidade de Ouro”.

As águas de tonalidade azul-turquesa fazem lembrar destinos exóticos como Bali ou as Maldivas. Embora não sejam salgadas e a temperatura seja diferente, continuam a proporcionar momentos refrescantes, quer seja a nadar, a chapinhar ou simplesmente a descansar junto à água.

Temas: Bali Praia Fluvial dos Olhos da Fervença Cadima Cantanhede
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