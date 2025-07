Esqueça Bali: este destino idêntico está a 40 minutos de Lisboa

Se pensa que para encontrar paisagens paradisíacas e cenários de sonho tem de ir até Bali, prepare-se para mudar de ideias. A apenas 40 minutos de Lisboa existe um destino que rivaliza com a famosa ilha asiática.

Bali pode ser o destino de sonho para muitos, mas para chegar a um paraíso não é necessário uma longa viagem de avião. A apenas 40 minutos de Lisboa encontra-se um local que poderia figurar em qualquer guia de viagens paradisíacas. Não é por acaso que quem o visita assegura que se assemelha a Bali.

Trata-se do Salvaterra Country House & Spa, um local que encanta em qualquer época do ano, com ou sem calor intenso. Este alojamento situa-se em Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém. As imponentes palmeiras e as centenas de plantas exóticas criam uma atmosfera única, transformando o espaço num autêntico paraíso tropical no coração do Ribatejo.

No Salvaterra Country House & Spa é possível pernoitar numa das cinco suítes com entrada independente, equipadas com lareira à frente da cama e banheira no quarto, ou numa das cinco estufas envidraçadas. Caso tema perder privacidade nesta última opção, não é motivo de preocupação, pois a fauna que envolve cada estufa garante isolamento e proporciona uma experiência imersiva genuína.

A decoração contribui para criar um ambiente idílico tanto nas suítes como nas estufas, enquanto o pequeno-almoço — composto por frutas, pão quente, granola e outros produtos — é entregue todas as manhãs em cestos em cada alojamento.

No exterior, um lago funciona como refúgio, enquanto uma lareira ao ar livre proporciona conforto mesmo nas noites mais frias.

O espaço é ainda complementado por um spa com sauna, um jacuzzi aquecido a lenha para momentos de relaxamento e uma piscina exterior que oferece refresco nos dias mais quentes.

Se decidir deixar este paraíso para explorar as redondezas, encontrará uma região encantadora, com uma ampla oferta de pontos de interesse, paisagens deslumbrantes e restaurantes que convidam a saborear algumas das melhores iguarias locais.

A estadia mínima no Salvaterra Country House & Spa é de duas noites e as reservas podem ser realizadas através do site do alojamento.