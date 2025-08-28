Com águas a 30 graus, este lago é um paraíso imperdível em Espanha

Escondido entre paisagens deslumbrantes, este lago termal mantém as suas águas a agradáveis 30 graus durante todo o ano, tornando-se um destino imperdível para quem procura relaxar em Espanha.

A Península Ibérica guarda tesouros inesperados e recantos de beleza singular. Em Portugal ou em Espanha, as surpresas são constantes, desde praias fluviais idílicas a piscinas naturais deslumbrantes. Entre essas maravilhas encontra-se um destino muito especial: o lago termal do Balneário Termas Pallarés, situado em Alhama de Aragón, na província de Saragoça, a menos de duas horas de Madrid. Considerado um dos mais extraordinários da Europa, este lago é alimentado por nascentes subterrâneas que mantêm a água a uma temperatura constante de cerca de 30 graus. Com uma profundidade máxima de dois metros, proporciona uma experiência de natação segura e relaxante, em plena paisagem serena.

Para além do prazer de um mergulho em águas cristalinas, este lago termal oferece ainda benefícios terapêuticos relevantes. De acordo com informações do balneário, a água apresenta uma mineralização equilibrada, sendo bicarbonatada, sulfatada, cálcico-magnésica e ligeiramente radioativa. Esta composição confere-lhe propriedades capazes de aliviar dores articulares, reduzir insónias, melhorar contracturas musculares e aumentar o fluxo sanguíneo. Outro detalhe que garante a sua qualidade é a renovação natural da água a cada 32 horas, assegurando um ambiente puro, cristalino e ideal para momentos de bem-estar.

O acesso ao lago é gratuito para hóspedes dos hotéis do complexo Termas Pallarés, mas também é possível usufruir deste refúgio sem alojamento. O bilhete diário para adultos custa 21 euros e permite desfrutar de um dia inteiro de relaxamento e contacto com a natureza.