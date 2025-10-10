Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

Este bolo prova que o sabor não precisa de açúcar para ser irresistível.

O banana bread é um verdadeiro clássico reconfortante — e esta versão saudável permite apreciá-lo sem sentimentos de culpa. Preparado com queijo cottage, mel e farinha integral, é fácil de fazer, nutritivo e muito saboroso. Ideal para o pequeno-almoço, lanche ou mesmo como sobremesa.

Ingredientes:

2 bananas maduras;

200 g de queijo cottage;

2 ovos;

2 colheres de sopa de mel;

150 g de farinha integral;

1 colher de chá de fermento.

Preparação:

1. Triture os ingredientes húmidos

Coloque numa taça as bananas, o queijo cottage, os ovos e o mel. Triture até obter uma mistura cremosa e uniforme.

2. Envolva os ingredientes secos

Adicione a farinha integral e o fermento. Misture bem até conseguir uma massa homogénea.

3. Leve ao forno

Deite a massa numa forma de bolo inglês e leve a forno pré-aquecido a 180 ºC, durante aproximadamente 50 minutos, ou até o bolo ficar dourado e cozido.