Casca de banana com vinagre: porque anda toda a gente a fazer esta mistura?

Nunca mais deite as cascas de banana para o lixo. Podem ser ouro em sua casa
Cada vez mais pessoas optam por soluções caseiras e naturais para cuidar do jardim sem gastar muito. Uma das fórmulas mais recomendadas, segundo o jornal espanhol El Cronista, combina algo tão simples como cascas de banana com vinagre — um fertilizante líquido capaz de fornecer nutrientes essenciais ao solo.
De acordo com o El Cronista, a casca de banana contém potássio, fósforo e magnésio, três minerais fundamentais para o desenvolvimento saudável das plantas. Já o vinagre, quando adicionado, acelera a decomposição da casca e ajuda a libertar esses nutrientes mais rapidamente. Além disso, contribui para reduzir o pH do solo, tornando-o mais ácido, algo que beneficia espécies que preferem esse tipo de ambiente.
Para que serve a mistura?
O objetivo desta preparação é criar um fertilizante líquido que pode ser usado na rega, fortalecendo as plantas de forma natural. O jornal alerta, no entanto, que não se deve aplicar o vinagre diretamente sobre as plantas, já que pode danificar o solo se não for devidamente diluído.
Como preparar:
-
Guardar as cascas – Juntar as cascas de banana num recipiente limpo.
-
Adicionar vinagre – Cobrir as cascas com vinagre branco ou de maçã, garantindo que ficam totalmente submersas.
-
Deixar repousar – Deixar a mistura em repouso durante, pelo menos, 48 horas. É nesse período que os nutrientes são libertados.
-
Diluir com água – Antes de aplicar, misturar o líquido com água em partes iguais, evitando que o vinagre afete o solo.
Este fertilizante natural pode ser usado uma vez por semana em plantas que necessitem de um reforço nutricional. É especialmente útil em jardins pequenos, hortas urbanas e plantas em vaso, refere o El Cronista.