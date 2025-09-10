Casca de banana com vinagre: porque anda toda a gente a fazer esta mistura?

  • Dois às 10
  • Há 3h e 18min

Nunca mais deite as cascas de banana para o lixo. Podem ser ouro em sua casa

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cada vez mais pessoas optam por soluções caseiras e naturais para cuidar do jardim sem gastar muito. Uma das fórmulas mais recomendadas, segundo o jornal espanhol El Cronista, combina algo tão simples como cascas de banana com vinagre — um fertilizante líquido capaz de fornecer nutrientes essenciais ao solo.

De acordo com o El Cronista, a casca de banana contém potássio, fósforo e magnésio, três minerais fundamentais para o desenvolvimento saudável das plantas. Já o vinagre, quando adicionado, acelera a decomposição da casca e ajuda a libertar esses nutrientes mais rapidamente. Além disso, contribui para reduzir o pH do solo, tornando-o mais ácido, algo que beneficia espécies que preferem esse tipo de ambiente.

Para que serve a mistura?

O objetivo desta preparação é criar um fertilizante líquido que pode ser usado na rega, fortalecendo as plantas de forma natural. O jornal alerta, no entanto, que não se deve aplicar o vinagre diretamente sobre as plantas, já que pode danificar o solo se não for devidamente diluído.

Como preparar:

  1. Guardar as cascas – Juntar as cascas de banana num recipiente limpo.

  2. Adicionar vinagre – Cobrir as cascas com vinagre branco ou de maçã, garantindo que ficam totalmente submersas.

  3. Deixar repousar – Deixar a mistura em repouso durante, pelo menos, 48 horas. É nesse período que os nutrientes são libertados.

  4. Diluir com água – Antes de aplicar, misturar o líquido com água em partes iguais, evitando que o vinagre afete o solo.

Este fertilizante natural pode ser usado uma vez por semana em plantas que necessitem de um reforço nutricional. É especialmente útil em jardins pequenos, hortas urbanas e plantas em vaso, refere o El Cronista.

Temas: Banana com vinagre Jardinagem

RELACIONADOS

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

Isto é o que o nosso corpo sofre ao comer banana todos os dias — e quase ninguém percebe

Guarde as bananas neste sítio pouco comum e veja-as durar mais 15 dias

Alerta: estes cinco alimentos podem ser perigosos se comer com bananas

Dicas

Por mais amigo que seja, não cometa estes erros quando vai a casa de alguém

Há 19 min

Saiba por quanto tempo pode deixar a roupa molhada na máquina

Há 49 min

Quase toda a gente erra nisto ao cozer batatas

Há 3h e 19min

Não arrisque estragar a roupa – este passo é obrigatório antes de a lavar na máquina

Há 3h e 49min

Elimine o ferro de engomar da sua vida com estas 4 soluções

Hoje às 10:30

Toda a gente fala deste desinfetante de roupa da Mercadona – e não é por acaso

Hoje às 10:00

Esta é a infusão favorita das espanholas para emagrecer

Ontem às 11:22
MAIS

Mais Vistos

Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»

Hoje às 10:13

Cláudio Ramos revela quanto gastou a votar num finalista do «Big Brother Verão»

Hoje às 10:19

Diogo Bordin responde a pergunta sobre Carolina Braga: «Gostavas de a ter na tua vida?»

Ontem às 11:52

Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»

Ontem às 11:57

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Sem inspiração para o jantar? Prepare este arroz de cogumelos

Há 2h e 49min

Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

Ontem às 10:34

Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

8 set, 16:00

Se os bifes de frango já o cansam, esta receita espanhola é a solução

4 set, 16:25

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Há 2h e 19min

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

Ontem às 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

Ontem às 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

Por mais amigo que seja, não cometa estes erros quando vai a casa de alguém

Há 19 min

Saiba por quanto tempo pode deixar a roupa molhada na máquina

Há 49 min

Depois de celebrar 48 anos, Cristina Ferreira aparece na TVI com novidade que conquistou os fãs

Há 1h e 45min

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Há 2h e 19min