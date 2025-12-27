Há 5 alimentos que não devemos comer com bananas

Estas frutas são as melhores frutas para começar o dia com mais energia

Há alimentos com os quais a banana não é particularmente compatível, podendo causar desconforto digestivo ou outros efeitos indesejados.

A banana é, sem dúvida, uma das frutas mais práticas de consumir. Basta descascá-la e está pronta a comer, sem grande sujidade ou complicações. Além disso, é rica em fibra, potássio, vitamina B6 e vitamina C, o que faz dela uma escolha frequente para lanches rápidos. Ainda assim, convém saber que nem todas as combinações alimentares resultam bem e existem alguns alimentos que não devem ser consumidos em conjunto com a banana, alertam nutricionistas.

Uma banana de tamanho médio tem cerca de 89 calorias e é composta maioritariamente por água, cerca de 75%. Contém aproximadamente 1,1 gramas de proteína, 22,8 gramas de hidratos de carbono, 12,2 gramas de açúcar e 2,6 gramas de fibra, refere o site Healthline. Estas características fazem dela um excelente snack, mas isso não significa que combine bem com todos os alimentos.

Segundo o site espanhol Huffington Post, há cinco alimentos com os quais a banana não é particularmente compatível, podendo causar desconforto digestivo ou outros efeitos indesejados.

A laranja surge em primeiro lugar. A combinação destas duas frutas pode provocar problemas digestivos, que variam entre náuseas e dores de cabeça.

Também a carne vermelha deve ser evitada em conjunto com a banana. As purinas presentes na fruta não devem ser ingeridas ao mesmo tempo que elevados níveis de proteína, como acontece neste tipo de carne. Quando consumidas em simultâneo, podem originar fermentação no sistema digestivo e causar gases.

Outro alimento que muitos não esperam ver nesta lista é o gelado. Apesar de ser uma combinação popular, os especialistas aconselhbananaam a evitá-la, uma vez que pode provocar dores de estômago.

A junção de banana com leite também não é recomendada, sobretudo por se tratar de uma combinação muito calórica, que pode dificultar a digestão.

Por último, os nutricionistas desaconselham a combinação de banana com abacate. Ambos são ricos em potássio e, quando consumidos em excesso ao mesmo tempo, podem provocar um aumento significativo deste mineral no sangue, uma condição conhecida como hipercaliemia, explica o Huffington Post.

Ainda assim, importa sublinhar que estas combinações, quando feitas de forma pontual, não costumam causar problemas graves, embora possam originar algum desconforto em pessoas mais sensíveis.