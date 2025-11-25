Esqueça a banana. Estes 4 alimentos têm mais potássio

Durante anos, a banana foi considerada o alimento rei do potássio. Mas a verdade é que existem outros quatro alimentos que superam a fruta neste mineral essencial para o bom funcionamento do corpo, ajudando a regular a pressão arterial, manter os músculos fortes e equilibrar os líquidos do organismo. Descubra quais são e porque vale a pena incluí-los na sua alimentação diária.
A banana é frequentemente lembrada como o alimento estrela quando se fala em potássio. No entanto, existem outros ingredientes que a superam neste mineral e que também contribuem para aliviar dores musculares, controlar a tensão arterial e até apoiar a produção de colagénio.
O site El Cronista aponta quatro alternativas ricas em potássio além da banana:
- Soja: Com aproximadamente 1800 mg de potássio por 100 g, a soja é uma excelente fonte de proteína vegetal e uma opção saudável para quem pretende reduzir o consumo de carne. Estudos recentes indicam que é segura, mesmo para pessoas com problemas de tiroide.
- Abacate: Contendo mais potássio do que a banana (485 mg por100 g), o abacate fornece ainda gorduras saudáveis, fibra e minerais. É um aliado ideal para quem procura uma dieta equilibrada, mas deve ser consumido com moderação devido ao seu alto valor calórico.
- Salmão: Para além de ser fonte de ómega-3, o salmão contém cerca de 340 mg de potássio por 100 g. Este peixe ajuda a reduzir inflamações e a proteger a saúde do coração.
- Batatas: Com 400 mg de potássio por 100 g, as batatas são uma opção prática e acessível. Quando cozidas, mantêm todos os seus benefícios, tornando-se uma escolha nutritiva e leve.