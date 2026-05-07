Passámos anos a conservar bananas da forma errada. Finalmente, descobrimos como fazê-las durar mais

Se as suas bananas ficam pretas demasiado rápido, talvez esteja a cometer o mesmo erro que quase toda a gente.
É um cenário frequente: as bananas ficam na fruteira e, quando damos conta, já estão demasiado maduras e cheias de manchas escuras. Muitas acabam por ir para o lixo, o que representa um desperdício tanto para o ambiente como para a carteira. O site 'Taste of Home' partilhou seis truques para conservar bananas durante mais tempo.
Envolver os caules em película aderente ou papel de alumínio
Os caules libertam gás etileno, responsável por acelerar o amadurecimento. Ao envolver cada caule individualmente, consegue atrasar esse processo.
Pendurar as bananas
Manter as bananas suspensas diminui o contacto com superfícies, evitando marcas e reduzindo a ação do gás etileno. O 'Taste of Home' recomenda usar um cesto com gancho ou um suporte próprio colocado debaixo do armário.
Comprar bananas verdes
O ideal é escolher bananas ainda verdes, já que amadurecem mais lentamente em casa. Desta forma, duram mais tempo.
Guardar no frigorífico apenas depois de maduras
As bananas verdes não devem ser colocadas no frio. No entanto, quando já estiverem maduras, podem ser guardadas no frigorífico para abrandar o amadurecimento durante mais alguns dias. Embora a casca escureça, o interior continua em boas condições.
Como conservar rodelas de banana
Depois de cortadas, as bananas oxidam e escurecem rapidamente. Para evitar isso, coloque algumas gotas de sumo de limão ou lima por cima e guarde-as num recipiente hermético. Segundo o 'Taste of Home', podem durar até quatro dias.
Como congelar bananas
As bananas não devem ser congeladas com a casca. O melhor é descascá-las ou cortá-las em rodelas antes de as guardar em sacos com fecho hermético. Assim, ficam prontas para usar em batidos, bolos ou sobremesas.