Passámos anos a conservar bananas da forma errada. Finalmente, descobrimos como fazê-las durar mais

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:00
Bananas
Bananas
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Se as suas bananas ficam pretas demasiado rápido, talvez esteja a cometer o mesmo erro que quase toda a gente.

É um cenário frequente: as bananas ficam na fruteira e, quando damos conta, já estão demasiado maduras e cheias de manchas escuras. Muitas acabam por ir para o lixo, o que representa um desperdício tanto para o ambiente como para a carteira. O site 'Taste of Home' partilhou seis truques para conservar bananas durante mais tempo.

Envolver os caules em película aderente ou papel de alumínio
Os caules libertam gás etileno, responsável por acelerar o amadurecimento. Ao envolver cada caule individualmente, consegue atrasar esse processo.

Pendurar as bananas
Manter as bananas suspensas diminui o contacto com superfícies, evitando marcas e reduzindo a ação do gás etileno. O 'Taste of Home' recomenda usar um cesto com gancho ou um suporte próprio colocado debaixo do armário.

Comprar bananas verdes
O ideal é escolher bananas ainda verdes, já que amadurecem mais lentamente em casa. Desta forma, duram mais tempo.

Guardar no frigorífico apenas depois de maduras
As bananas verdes não devem ser colocadas no frio. No entanto, quando já estiverem maduras, podem ser guardadas no frigorífico para abrandar o amadurecimento durante mais alguns dias. Embora a casca escureça, o interior continua em boas condições.

Como conservar rodelas de banana
Depois de cortadas, as bananas oxidam e escurecem rapidamente. Para evitar isso, coloque algumas gotas de sumo de limão ou lima por cima e guarde-as num recipiente hermético. Segundo o 'Taste of Home', podem durar até quatro dias.

Como congelar bananas
As bananas não devem ser congeladas com a casca. O melhor é descascá-las ou cortá-las em rodelas antes de as guardar em sacos com fecho hermético. Assim, ficam prontas para usar em batidos, bolos ou sobremesas.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Bananas
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Há 5 alimentos que não devemos comer com bananas

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

Estas 12 frutas têm mais nutrientes do que todas as outras

Não junte estas frutas na fruteira ou então está a desperdiçar dinheiro

Dicas

Investiu 15 mil euros “por brincadeira”. Hoje, ganha mais de 80 mil por mês

Ontem às 17:00

Fez carne estufada e ficou rija? O erro está neste passo que quase ninguém conhece

Ontem às 16:00

De 359€ para 99€: O robot que aspira e lava está com 72% de desconto e é um sucesso de vendas

Ontem às 13:13

Foi convidado para um jantar? Descubra o que levar

6 mai, 16:00

Vai passar férias no Algarve? Há umas “Maldivas portuguesas” que pode visitar por menos de 2 euros

6 mai, 15:00

Esta piscina oceânica em Portugal está a deixar toda a gente rendida (e é grátis)

5 mai, 17:00

Experiência a bordo de um barco torna este museu português um dos mais originais do mundo

5 mai, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos surpreende ao "entregar" a vitória do “Desafio Final” a concorrente improvável

Ontem às 10:45

Aos 7 anos, filho de Isabel chegou da escola, dormiu e acordou sem andar. Quatro meses depois, partiu

Ontem às 11:25

Gonçalo Quinaz critica Bernardina e Badoxa: “É tudo menos marketing”

Ontem às 10:16

Cristina Ferreira começa programa com aviso: "Eu tenho que alertar o país"

6 mai, 10:10

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Não é preciso ser chef para fazer uma omelete francesa. Aprenda em casa

29 abr, 15:00

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

28 abr, 16:00

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

Fora do Estúdio

«Às vezes, perco um pouco a esperança»: ex-concorrente do Secret Story emociona com desabafo

Ontem às 16:13

Depois do Secret Story, Tiago mostra-se abalado: «Foram as piores notícias que tive desde que saí»

Ontem às 10:55

Depois de vencer o Secret Story, Eva parte para viagem paradisíaca com pessoa especial

6 mai, 16:20

Cristina Ferreira prepara-se para realizar sonho antigo: «Onde existe amor»

6 mai, 09:15

Fotos

Novas 7 Maravilhas de Portugal: há 629 patrimónios candidatos

Ontem às 18:02

Investiu 15 mil euros “por brincadeira”. Hoje, ganha mais de 80 mil por mês

Ontem às 17:00

«Às vezes, perco um pouco a esperança»: ex-concorrente do Secret Story emociona com desabafo

Ontem às 16:13

Fez carne estufada e ficou rija? O erro está neste passo que quase ninguém conhece

Ontem às 16:00