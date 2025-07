Guarde as bananas neste sítio pouco comum e veja-as durar mais 15 dias

Pode parecer estranho, mas o local onde guarda as bananas faz toda a diferença na sua conservação. Um simples truque pode prolongar a frescura da fruta por até mais 15 dias. Descubra onde deve colocá-las para evitar que amadureçam demasiado depressa e reduza o desperdício em sua casa.

As bananas têm tendência para amadurecer e escurecer rapidamente poucos dias após a compra, o que obriga ao seu consumo quase imediato para evitar que se estraguem. Quantas vezes já sentiu a frustração de ter de deitar bananas ao lixo antes sequer de as conseguir comer?

A verdade é que uma das principais razões para isso acontecer está no local onde a maioria das pessoas as guarda. De acordo com a fundadora da FabFood4All, citada pelo jornal britânico Daily Express, conservar as bananas no frigorífico ajuda a manter o seu tom amarelo e a preservar a frescura por mais tempo — contrariando tudo aquilo que habitualmente se ouve sobre este tema.

Num vídeo partilhado no TikTok, a especialista confessa: “Parece que vivi toda a minha vida enganada. Sempre me disseram que não se podia guardar bananas no frigorífico porque ficavam pretas”, começa por relatar.

“Na semana passada, a minha filha disse-me que todos os colegas da universidade dela guardam as bananas no frigorífico. Então deixei, estas bananas no frigorífico durante quatro dias inteiros depois de amadurecerem. Normalmente, neste momento, já estariam completamente pretas e cheias de manchas, por isso vou abrir uma banana para ver se é verdade que se pode guardar uma banana no frigorífico sem que ela fique preta.”

Ao abrir a banana, a influencer ficou surpreendida: o interior da fruta estava fresco e com o grau de maturação ideal. Segundo o Daily Express, a ideia de que as bananas não podem ser refrigeradas é um equívoco comum. Na realidade, temperaturas baixas travam o processo de amadurecimento, o que permite manter a fruta fresca durante mais tempo.

É importante, no entanto, guardar apenas bananas maduras e amarelas no frigorífico, pois as verdes não amadurecem em ambientes frios. Além disso, manter as bananas no frigorífico é mais eficaz do que deixá-las numa fruteira, já que a maior parte das frutas liberta etileno — uma hormona de crescimento — e, ao serem armazenadas juntas, esse gás acelera o apodrecimento.

Guardar bananas no frio também tem a vantagem de as manter afastadas de outras frutas, o que ajuda a prolongar a sua durabilidade. Caso não tenha espaço suficiente no frigorífico, existem ainda algumas dicas úteis para conservar bananas à temperatura ambiente.