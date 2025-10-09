Comer este alimento junto com banana pode causar náuseas e dores de cabeça

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 17min

Especialistas em nutrição identificaram cinco alimentos que não devem ser consumidos em conjunto com bananas. Conheça as combinações que deve evitar para manter uma alimentação equilibrada.

Se há uma fruta prática de consumir, é a banana. Embora seja necessário descascá-la antes de comer, esse processo é simples e não suja as mãos. Além disso, trata-se de um alimento rico em fibra, potássio, vitamina B6 e vitamina C. No entanto, é importante ter atenção: nem todos os alimentos combinam bem com banana. Segundo nutricionistas, existem cinco combinações que devem ser evitadas.

De acordo com o site Healthline, uma banana média contém cerca de 89 calorias, sendo composta por 75% de água. Fornece 1,1 gramas de proteína, 22,8 gramas de hidratos de carbono, 12,2 gramas de açúcar e 2,6 gramas de fibra, o que a torna um excelente snack. Apesar de poder ser combinada com vários alimentos, há cinco que não são muito compatíveis, podendo causar problemas digestivos e outros desconfortos, explica o site espanhol Huffington Post.

O primeiro alimento a evitar em conjunto com a banana é a laranja. A combinação destas duas frutas pode originar problemas digestivos, que variam entre náuseas e dores de cabeça.

Também a carne vermelha não deve ser ingerida com banana, uma vez que as purinas presentes na fruta não devem ser combinadas com os elevados níveis de proteína da carne. Em conjunto, podem causar fermentação e produção de gases.

O terceiro alimento que não deve ser consumido com banana pode surpreender e até desiludir alguns: o gelado. Os especialistas aconselham a evitar esta mistura, pois pode provocar dores de estômago.

Deve igualmente evitar a combinação de banana com leite, sobretudo por se tratar de uma junção muito calórica.

Por último, os especialistas não recomendam juntar banana e abacate. Ambos os frutos possuem níveis elevados de potássio que, quando ingeridos em excesso, podem provocar um pico de potássio no sangue (hipercalemia), segundo o Huffington Post.

Ainda assim, estas cinco combinações não são perigosas se ocorrerem ocasionalmente, embora possam causar algum desconforto digestivo.

Temas: Bananas

