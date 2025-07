Isto é o que o nosso corpo sofre ao comer banana todos os dias — e quase ninguém percebe

A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, mas poucas pessoas sabem os verdadeiros efeitos que o seu consumo diário pode ter no seu organismo. Rica em nutrientes essenciais, esta fruta pode transformar o funcionamento do seu corpo de formas surpreendentes — algumas delas muito benéficas e outras que provavelmente nunca imaginou.

As bananas são uma das frutas mais populares, apreciadas pela sua facilidade de transporte, consumo e sabor agradável. Contudo, não são unanimemente aceites: enquanto alguns defendem que são uma excelente fonte de potássio, outros consideram que contêm demasiado açúcar.

O site Eating Well investigou tudo o que se diz sobre as bananas para esclarecer quais os seus benefícios para a saúde e avaliar se devem ser consumidas diariamente. O objetivo foi perceber se constituem um componente essencial numa alimentação equilibrada.

Comecemos pelo perfil nutricional desta fruta. Uma banana média contém cerca de 105 calorias, 27 g de hidratos de carbono, 3 g de fibra, 14 g de açúcares e 422 mg de potássio. Mas o que significam estes valores na prática?

Benefícios do consumo de bananas

As bananas são uma ótima fonte de hidratos de carbono, que funcionam como “combustível” para o corpo. Para além disso, possuem vitaminas do complexo B — como B3, B6 e B12 — que auxiliam o organismo a extrair energia dos hidratos. O ideal é que sejam consumidas em conjunto com gorduras saudáveis e proteínas, de forma a prolongar a energia fornecida e a manter estáveis os níveis de açúcar no sangue.

Embora haja quem critique o seu teor de açúcar, as bananas podem contribuir para a manutenção de um peso saudável. Integradas numa dieta equilibrada, ajudam a prolongar a sensação de saciedade, reduzindo a vontade de ingerir alimentos mais calóricos.

Outra vantagem significativa é o seu elevado teor de fibra — aproximadamente 3 g por unidade — que é fundamental para alcançar a recomendação diária, situada entre 28 e 34 g.

As bananas contêm também um tipo particular de fibra, a pectina, que promove a eliminação eficiente dos resíduos pelo organismo. Esta fibra é mais abundante nas bananas ainda verdes.

Além disso, esta fruta é benéfica para o coração, graças ao seu elevado teor de potássio, correspondendo a cerca de 9% da dose diária recomendada. O potássio é vital para o funcionamento correto das células e pode ajudar a diminuir a pressão arterial.

Por fim, as bananas possuem propriedades antioxidantes que ajudam a combater os efeitos negativos do stress oxidativo no corpo — um processo que pode causar inflamação e danificar os tecidos. A longo prazo, o stress oxidativo pode levar a inflamação crónica, aumentando o risco de doenças cardíacas, diabetes e cancro.

Quantas bananas deve comer por dia?

Depois de confirmar os benefícios das bananas, resta saber qual a frequência ideal de consumo. Segundo o site Eating Well, não existe uma regra fixa, embora comer uma ou duas bananas por dia não seja prejudicial para a maioria das pessoas. É importante, contudo, combinar a banana com uma fonte de gorduras saudáveis ou proteínas.

Importa salientar que pessoas com doença renal crónica devem evitar alimentos ricos em potássio — como as bananas — para prevenir danos nos rins e no coração.

Mesmo na ausência de problemas de saúde, o consumo excessivo de bananas pode levar a níveis elevados de potássio no organismo, com consequências graves.

A recomendação é, portanto, clara: as bananas devem ser consumidas com moderação, tal como qualquer outro alimento saudável, e integradas numa dieta variada.