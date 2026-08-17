Bananas verdes, amarelas ou maduras: qual é, afinal, a mais saudável?

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A cor da banana pode dizer muito sobre o seu valor nutricional. Mas qual é, afinal, a mais saudável?

Nem todas as bananas são iguais, e a sua cor pode revelar mais sobre os benefícios da fruta do que parece. Verdes, amarelas ou com manchas castanhas, cada etapa de maturação altera a composição nutricional da banana e pode influenciar a forma como o organismo a processa.

Segundo o site Welltica+, a forma como as bananas são armazenadas também influencia a sua durabilidade. No frigorífico, a casca tende a escurecer, mas o interior mantém-se conservado durante mais tempo. Para acelerar o processo de amadurecimento, uma das soluções mais comuns passa por colocá-las junto de maçãs. Também podem ser congeladas e utilizadas posteriormente em batidos ou sobremesas.

A principal diferença entre os vários tipos de banana encontra-se no teor de hidratos de carbono. As bananas verdes são ricas em amido resistente, uma forma de hidrato de carbono que é digerido lentamente. Este tipo de amido pode contribuir para manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis, prolongar a sensação de saciedade e beneficiar a saúde intestinal.

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À medida que amadurecem e passam de verdes a amarelas, o amido transforma-se em açúcares naturais. Como resultado, a banana torna-se mais doce, mais fácil de digerir e numa fonte rápida de energia. Nesta fase, continua a fornecer nutrientes importantes, como potássio, vitamina B6 e fibra.

Com o aparecimento de manchas castanhas, o perfil nutricional volta a sofrer alterações. As bananas mais maduras tendem a apresentar níveis superiores de antioxidantes, compostos associados ao reforço do sistema imunitário e ao auxílio no combate à inflamação no organismo.

Os especialistas destacam que não existe uma única versão mais saudável para todas as situações. A escolha depende dos objectivos de cada pessoa. As bananas verdes podem ser mais adequadas para quem procura controlar o apetite ou os níveis de açúcar no sangue, enquanto as mais maduras podem ser uma opção mais indicada para quem pretende aumentar a ingestão de antioxidantes.

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