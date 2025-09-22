Guardar bananas aqui faz com que durem mais 15 dias

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30

O local pode surpreender, mas os especialistas garantem que aí as suas bananas podem manter-se frescas até duas semanas a mais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

As bananas têm tendência a amadurecer rapidamente e a desenvolver manchas escuras poucos dias após a compra, obrigando muitas vezes a consumi-las depressa para evitar o desperdício. Quem nunca se sentiu frustrado por ter de deitar fora bananas antes de as conseguir comer?

O problema pode estar, na verdade, na forma como são armazenadas. Segundo a fundadora da FabFood4All, citada pelo jornal britânico Daily Express, a maioria das pessoas coloca as bananas no sítio errado da cozinha. A especialista afirma que, ao contrário do que se diz habitualmente, guardar as bananas no frigorífico ajuda a manter a cor amarela e a frescura por mais tempo.

Num vídeo partilhado no TikTok, a influenciadora confessou: “Passei a vida inteira enganada. Sempre ouvi dizer que não se podiam pôr bananas no frigorífico porque ficavam pretas.” No entanto, depois de a filha lhe contar que os colegas da universidade guardavam lá as bananas, decidiu testar. Colocou algumas no frigorífico durante quatro dias após estarem maduras e, ao abrir, descobriu que estavam perfeitas por dentro, sem manchas e com o sabor intacto.

De acordo com o Daily Express, a explicação é simples: o frio retarda o processo de amadurecimento, permitindo que a fruta dure mais tempo. Ainda assim, apenas bananas já maduras e amarelas devem ir para o frigorífico, pois as verdes não amadurecem no frio.

Outra vantagem é que, dentro do frigorífico, as bananas ficam distantes de outras frutas que libertam etileno, o gás que acelera o amadurecimento e a deterioração. Desta forma, prolonga-se a vida útil da fruta. Caso não haja espaço no frigorífico, existem também alguns truques para conservar as bananas fora do frio.

Temas: Bananas

RELACIONADOS

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

Alerta: estes cinco alimentos podem ser perigosos se comer com bananas

Onde guardar as bananas para que durem mais tempo? Este é o local mais eficaz (e improvável)

Estas frutas são perfeitas para começar o dia cheio de energia

Está farto das moscas da fruta na cozinha? Este truque caseiro acaba com elas

Aprenda a identificar um melão doce com este truque

Dicas

Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Há 3h e 4min

Depois de cozinhar, quanto tempo devemos esperar antes de colocar a comida no frigorífico?

Há 3h e 34min

Jarros para filtrar a água ficaram para trás: este dispositivo compacto já vende milhares

Há 3h e 57min

Especialista avisa: nunca deixe a chave na porta por dentro à noite

Hoje às 16:00

É seguro colocar papel de alumínio na air fryer?

Hoje às 15:00

Nutricionista revela o chocolate que pode comer todos os dias: «Nos meus planos dou sempre»

Hoje às 11:05

Médico sugere este hábito fácil para acelerar a queima de calorias pela manhã

Ontem às 09:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira reage a momento inesperado na gala do «Secret Story 9»: «Ninguém estava à espera»

Hoje às 09:58

Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral

Hoje às 10:29

Bruno quebra silêncio e deixa Liliana em brasa: «Não pode ter namorado»

Hoje às 10:22

Ana viu melhor amigo morrer à sua frente: «Ele disse-me: “Amo-te, obrigada por tudo”»

17 jun, 11:46

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

18 set, 15:30

Descubra como fazer lasanha na air fryer

17 set, 15:30

Fora do Estúdio

Após filho morrer afogado em casa, influencer quebra silêncio: «Assumo a responsabilidade»

Hoje às 15:30

«Foi uma ordem»: Luís Miguel Militão, agora em liberdade, revela tudo em entrevista exclusiva

Hoje às 13:16

Zé, noivo de Liliana, reage às imagens com Fábio e toma atitude. Esta foi a reação de Cristina Ferreira

Hoje às 09:00

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

18 set, 15:38

Fotos

«Encomendei a morte dos seis portugueses»: 'Monstro de Fortaleza' fala pela primeira vez em liberdade sobre o dia fatídico

Há 15 min

Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Há 3h e 4min

Depois de cozinhar, quanto tempo devemos esperar antes de colocar a comida no frigorífico?

Há 3h e 34min

Jarros para filtrar a água ficaram para trás: este dispositivo compacto já vende milhares

Há 3h e 57min