Guardar bananas aqui faz com que durem mais 15 dias

O local pode surpreender, mas os especialistas garantem que aí as suas bananas podem manter-se frescas até duas semanas a mais.

As bananas têm tendência a amadurecer rapidamente e a desenvolver manchas escuras poucos dias após a compra, obrigando muitas vezes a consumi-las depressa para evitar o desperdício. Quem nunca se sentiu frustrado por ter de deitar fora bananas antes de as conseguir comer?

O problema pode estar, na verdade, na forma como são armazenadas. Segundo a fundadora da FabFood4All, citada pelo jornal britânico Daily Express, a maioria das pessoas coloca as bananas no sítio errado da cozinha. A especialista afirma que, ao contrário do que se diz habitualmente, guardar as bananas no frigorífico ajuda a manter a cor amarela e a frescura por mais tempo.

Num vídeo partilhado no TikTok, a influenciadora confessou: “Passei a vida inteira enganada. Sempre ouvi dizer que não se podiam pôr bananas no frigorífico porque ficavam pretas.” No entanto, depois de a filha lhe contar que os colegas da universidade guardavam lá as bananas, decidiu testar. Colocou algumas no frigorífico durante quatro dias após estarem maduras e, ao abrir, descobriu que estavam perfeitas por dentro, sem manchas e com o sabor intacto.

De acordo com o Daily Express, a explicação é simples: o frio retarda o processo de amadurecimento, permitindo que a fruta dure mais tempo. Ainda assim, apenas bananas já maduras e amarelas devem ir para o frigorífico, pois as verdes não amadurecem no frio.

Outra vantagem é que, dentro do frigorífico, as bananas ficam distantes de outras frutas que libertam etileno, o gás que acelera o amadurecimento e a deterioração. Desta forma, prolonga-se a vida útil da fruta. Caso não haja espaço no frigorífico, existem também alguns truques para conservar as bananas fora do frio.