Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:30
Bananas
Bananas

Já tem bananas maduras a mais em casa e não sabe o que fazer com elas? Não as deite fora! Com esta receita simples e deliciosa, pode transformar aquelas bananas esquecidas numa sobremesa que vai surpreender toda a família. Rápida de preparar e cheia de sabor, é a forma perfeita de aproveitar cada fruta sem desperdício.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Se tem bananas maduras em casa e não sabe o que fazer com elas, há uma forma de as aproveitar sem as desperdiçar. A página do Instagram @aprender.cozinhar partilhou uma receita irresistível que transforma essas bananas num pudim cremoso e cheio de sabor. Para preparar, comece por colocar no liquidificador 3 bananas bem maduras descascadas, 3 ovos, 1 chávena de leite e 1 lata de leite condensado. Se desejar, adicione também algumas gotas de essência de baunilha para intensificar o sabor. Bata tudo muito bem até obter uma mistura homogénea e reserve. O segredo de um pudim perfeito está na calda de caramelo: numa forma de pudim, coloque 1 chávena de açúcar e leve a lume baixo, mexendo constantemente até que o açúcar derreta por completo e se transforme num caramelo dourado e brilhante. Quando atingir a cor ideal, acrescente 100 mililitros de água e continue a mexer até a calda ficar lisa. Espalhe a calda nas laterais da forma e deixe arrefecer ligeiramente. Com a calda morna, despeje cuidadosamente a mistura do liquidificador sobre a forma caramelizada, cubra com papel de alumínio e prepare o banho-maria: coloque a forma dentro de uma panela grande com água quente e deixe cozinhar em lume médio durante cerca de 40 minutos. Quando o pudim estiver pronto, retire do banho-maria e deixe arrefecer antes de desenformar.

Temas: Bananas

RELACIONADOS

Guarde as bananas neste sítio pouco comum e veja-as durar mais 15 dias

Alerta: estes cinco alimentos podem ser perigosos se comer com bananas

Onde guardar as bananas para que durem mais tempo? Este é o local mais eficaz (e improvável)

Está farto das moscas da fruta na cozinha? Este truque caseiro acaba com elas

«Ajuda no processo de digestão»: Esta fruta recomendada por uma nutricionista é ideal depois das refeições

Há uma fruta com tanto ferro como a carne e que ajuda a baixar o colesterol

Receitas

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

Ontem às 16:00

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

Ontem às 15:00

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Ideias para variar das sandes e batatas fritas na praia. Isto é o que deve ter na geleira

19 ago, 15:41
MAIS

Mais Vistos

Catarina Furtado namora com famoso que é amigo do Cláudio Ramos? «É a notícia da semana», diz Cristina Ferreira

Ontem às 10:15

Ainda se recorda da polémica Cristiana Dionísio do «Secret Story 5»? Veja como está agora

Ontem às 11:39

Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão

27 ago, 12:39

Este ex-concorrente do Secret Story é autarca há 11 anos. Ganhou as eleições depois de entrar no programa

Ontem às 11:30

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Fora do Estúdio

Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)

Ontem às 09:55

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

27 ago, 09:45

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

26 ago, 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

26 ago, 10:38

Fotos

Na hora de comprar esparguete, há um detalhe que faz toda a diferença

Ontem às 17:00

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

Ontem às 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

Ontem às 16:00

Como transformar pão duro e deixá-lo como se fosse acabado de fazer

Ontem às 15:30