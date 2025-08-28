Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

Já tem bananas maduras a mais em casa e não sabe o que fazer com elas? Não as deite fora! Com esta receita simples e deliciosa, pode transformar aquelas bananas esquecidas numa sobremesa que vai surpreender toda a família. Rápida de preparar e cheia de sabor, é a forma perfeita de aproveitar cada fruta sem desperdício.
Se tem bananas maduras em casa e não sabe o que fazer com elas, há uma forma de as aproveitar sem as desperdiçar. A página do Instagram @aprender.cozinhar partilhou uma receita irresistível que transforma essas bananas num pudim cremoso e cheio de sabor. Para preparar, comece por colocar no liquidificador 3 bananas bem maduras descascadas, 3 ovos, 1 chávena de leite e 1 lata de leite condensado. Se desejar, adicione também algumas gotas de essência de baunilha para intensificar o sabor. Bata tudo muito bem até obter uma mistura homogénea e reserve. O segredo de um pudim perfeito está na calda de caramelo: numa forma de pudim, coloque 1 chávena de açúcar e leve a lume baixo, mexendo constantemente até que o açúcar derreta por completo e se transforme num caramelo dourado e brilhante. Quando atingir a cor ideal, acrescente 100 mililitros de água e continue a mexer até a calda ficar lisa. Espalhe a calda nas laterais da forma e deixe arrefecer ligeiramente. Com a calda morna, despeje cuidadosamente a mistura do liquidificador sobre a forma caramelizada, cubra com papel de alumínio e prepare o banho-maria: coloque a forma dentro de uma panela grande com água quente e deixe cozinhar em lume médio durante cerca de 40 minutos. Quando o pudim estiver pronto, retire do banho-maria e deixe arrefecer antes de desenformar.