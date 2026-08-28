Se quer que as bananas durem mais, tire-as já deste sítio

Se costuma guardar as bananas neste sítio, está na altura de as mudar de lugar.

Quantas vezes comprou bananas e, poucos dias depois, já estavam maduras? É uma situação muito comum, mas especialistas revelam que a forma como a fruta é armazenada pode prolongar significativamente a sua durabilidade.

Segundo especialistas citados pelo site El Cronista, o segredo passa por não guardar as bananas junto de outras frutas e mantê-las num local seco, fresco e protegido da luz solar direta. A maioria dos especialistas recomenda conservar a fruta fora do frigorífico, exceto quando a temperatura ambiente ultrapassa os 30 °C. É igualmente aconselhável separar os cachos em grupos de três ou quatro bananas e, em alguns casos, envolver os cabos com película aderente, embora este último método seja controverso.

As bananas não são apenas práticas de comer: são nutritivas e fornecem vitaminas A, B, C e E, além de minerais como potássio e magnésio, fibra, antioxidantes e triptofano, um aminoácido que ajuda a controlar o apetite. Além disso, ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, melhoram a digestão, fortalecem a saúde cardiovascular e auxiliam na recuperação após exercícios físicos.