Quer que as bananas durem mais dias? Há um sítio onde as deve guardar e quase ninguém o faz

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As bananas costumam amadurecer e escurecer rapidamente poucos dias depois de serem compradas, obrigando muitas vezes ao seu consumo quase imediato para evitar que se estraguem. Quem nunca teve de deitar bananas fora antes de as conseguir comer?

Segundo a fundadora da FabFood4All, citada pelo jornal britânico Daily Express, um dos motivos para isso acontecer pode estar relacionado com o local onde a fruta é armazenada. Ao contrário do que é habitualmente defendido, guardar bananas no frigorífico ajuda a manter a cor amarela e a conservar a frescura durante mais tempo.

Num vídeo publicado no TikTok, a especialista admitiu a surpresa perante esta descoberta. “Parece que vivi toda a minha vida enganada. Sempre me disseram que não se podia guardar bananas no frigorífico porque ficavam pretas”, começou por explicar.

“Na semana passada, a minha filha disse-me que todos os colegas da universidade dela guardam as bananas no frigorífico. Então deixei estas bananas no frigorífico durante quatro dias inteiros depois de amadurecerem. Normalmente, nesta altura, já estariam completamente pretas e cheias de manchas, por isso vou abrir uma banana para ver se é verdade que se pode guardar uma banana no frigorífico sem que ela fique preta”, acrescentou.

Quando descascou a banana, a influencer verificou que o interior continuava fresco e apresentava um grau de maturação ideal. De acordo com o Daily Express, a ideia de que as bananas não devem ser colocadas no frigorífico é um mito bastante comum. Na realidade, as baixas temperaturas abrandam o processo de amadurecimento, permitindo conservar a fruta durante mais tempo.

Ainda assim, é aconselhável colocar no frigorífico apenas bananas já maduras e amarelas, uma vez que as bananas verdes não amadurecem em ambientes frios. Além disso, armazená-las no frigorífico revela-se mais eficaz do que deixá-las numa fruteira, já que muitas frutas libertam etileno, uma hormona de crescimento que acelera o amadurecimento e, consequentemente, o apodrecimento quando ficam juntas.

Manter as bananas no frio permite igualmente afastá-las de outras frutas, contribuindo para prolongar a sua durabilidade. Caso não exista espaço suficiente no frigorífico, há também algumas estratégias que podem ajudar a conservá-las à temperatura ambiente.