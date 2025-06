Alerta: estes cinco alimentos podem ser perigosos se comer com bananas

Apesar de saudáveis, as bananas não devem ser consumidas com tudo. Especialistas alertam para cinco alimentos que, quando combinados com esta fruta, podem causar problemas no organismo e comprometer o seu bem-estar.

A banana é uma fruta prática de consumir. Apesar de ser necessário descascá-la antes de comer, essa tarefa não é difícil nem suja as mãos. Além disso, trata-se de um alimento rico em fibra, potássio, vitamina B6 e vitamina C. Contudo, é importante ter cuidado com os alimentos que se combinam com a banana, pois há cinco que, segundo nutricionistas, não se associam bem a ela.

Uma banana média contém aproximadamente 89 calorias, sendo composta por 75% de água. Apresenta 1,1 gramas de proteína, 22,8 gramas de hidratos de carbono, 12,2 gramas de açúcar e 2,6 gramas de fibra, indica o site Healthline, o que a torna um excelente snack. Embora possa ser consumida com vários alimentos, há cinco combinações que devem ser evitadas, pois podem causar problemas digestivos e outros desconfortos, conforme explica o site espanhol Huffington Post.

O primeiro alimento a evitar junto com a banana é a laranja. A mistura destas duas frutas pode originar problemas digestivos que variam desde náuseas até dores de cabeça.

Também não é recomendável consumir banana com carne vermelha, porque as purinas presentes na banana não devem ser combinadas com os elevados níveis de proteína da carne. Esta junção pode causar fermentação, resultando em gases.

A terceira combinação a evitar poderá surpreender e desiludir algumas pessoas: trata-se do gelado. Especialistas alertam para o facto de que juntar banana com gelado pode provocar dores de estômago.

Outra combinação a evitar é banana com leite, principalmente devido ao elevado teor calórico desta mistura.

Por último, os especialistas não aconselham a ingestão conjunta de banana e abacate. Ambos os frutos contêm altos níveis de potássio que, em excesso, podem levar a um pico de potássio no sangue, conhecido como hipercalemia, segundo o Huffington Post.

Estas cinco combinações não costumam ser problemáticas se forem feitas esporadicamente, embora possam causar algum desconforto.