Estão em causa problemas digestivos e náuseas. Nutricionistas alertam que há cinco alimentos que não deve consumir com banana

A banana é um dos frutos mais consumidos no dia a dia, mas nem todas as combinações alimentares são recomendadas. Segundo nutricionistas, há cinco alimentos que não devem ser ingeridos em conjunto com banana.

Se há fruta fácil e prática de consumir, essa fruta é a banana. Embora seja necessário descascá-la antes de a comer, o processo é simples, rápido e não suja as mãos. Para além disso, trata-se de um alimento rico em fibra, potássio, vitamina B6 e vitamina C. Ainda assim, importa ter em conta que nem todas as combinações alimentares são aconselhadas e que existem cinco alimentos com os quais a banana não combina, alertam nutricionistas.

Uma banana de tamanho médio contém cerca de 89 calorias e é composta por 75% de água. Apresenta ainda 1,1 gramas de proteína, 22,8 gramas de hidratos de carbono, 12,2 gramas de açúcar e 2,6 gramas de fibra, segundo o site Healthline, o que faz dela um snack equilibrado e nutritivo. Apesar de poder ser consumida com vários alimentos, há cinco combinações que não são recomendadas, uma vez que podem originar problemas digestivos, entre outros efeitos, explica o site espanhol Huffington Post.

O primeiro alimento a evitar em conjunto com a banana é a laranja. A combinação destas duas frutas pode desencadear desconfortos digestivos, que vão desde náuseas até dores de cabeça.

Também a carne vermelha não é aconselhada em simultâneo com a banana, uma vez que as purinas presentes na fruta não devem ser ingeridas juntamente com os elevados níveis de proteína da carne. Quando consumidas em conjunto, podem provocar fermentação intestinal, originando gases.