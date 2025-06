Onde guardar as bananas para que durem mais tempo? Este é o local mais eficaz (e improvável)

Quem nunca passou pela frustração de ter de deitar fora bananas que nem chegou a comer?

Um dos motivos para isso acontecer, segundo a fundadora do site FabFood4All, é o local onde costumamos guardar esta fruta. Em declarações ao jornal britânico Daily Express, a especialista revelou que conservar as bananas no frigorífico pode fazer com que mantenham a cor amarela e se conservem frescas durante mais tempo — algo que contraria o que muitos de nós ouvimos a vida toda.

Num vídeo publicado no TikTok, a especialista partilha a surpresa: "Parece que vivi toda a minha vida enganada. Sempre me disseram que não se podia guardar bananas no frigorífico porque ficavam pretas", começa por explicar.

"Na semana passada, a minha filha contou-me que todos os colegas da universidade guardam as bananas no frigorífico. Então, decidi fazer o mesmo: deixei estas bananas no frio durante quatro dias depois de estarem maduras. Normalmente, nesta altura, já estariam completamente escuras e cheias de manchas. Por isso, vou abrir uma para ver se realmente se pode guardar bananas no frigorífico sem que fiquem pretas."

Ao abrir a banana, a influencer ficou espantada ao ver que o interior estava fresco e no ponto ideal de maturação. O Daily Express sublinha que é um erro comum pensar que as bananas não podem ser refrigeradas. Na verdade, o frio abranda o processo de amadurecimento, o que ajuda a conservar a fruta durante mais tempo.

Importa, no entanto, ter atenção a um detalhe: apenas as bananas que já estão maduras e com a casca amarela devem ser colocadas no frigorífico. Se ainda estiverem verdes, o processo de amadurecimento não ocorrerá com eficácia a temperaturas baixas.

Guardar bananas no frio também impede o contacto com outras frutas que libertam etileno — a hormona do amadurecimento. Quando agrupadas, este gás acelera o apodrecimento, por isso o isolamento no frigorífico é uma forma eficaz de prolongar a durabilidade.

Veja o vídeo: