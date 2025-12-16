4 coisas que quase toda a gente faz no banho e que não são recomendadas

Quase toda a gente tem rotinas bem definidas no banho, mas nem todas são as mais adequadas.

Tomar banho é um momento essencial da rotina diária, ajudando-nos a sentir mais frescos e relaxados. Ainda assim, existem hábitos muito comuns que não devem ser adotados no banho. De acordo com o site The Body Optimist, alguns erros frequentes podem prejudicar a saúde da pele, do cabelo e até do meio ambiente.

Água demasiado quente

Nos dias frios de inverno, a tentação de usar água a ferver é grande. No entanto, apesar de um banho quente parecer reconfortante, temperaturas muito elevadas ressecam a pele e tornam-na mais sensível, podendo causar irritações. O calor excessivo afeta também o cabelo, enfraquecendo a fibra capilar e provocando secura e pontas espigadas. O ideal é optar por água morna e, no final, aplicar um jato de água fria, que ajuda a tonificar a pele e a reduzir a secura do cabelo.

Banhos intermináveis

Quem não gosta de um banho prolongado? Ainda assim, banhos com mais de 10 minutos aumentam o desperdício de água e energia e contribuem para o ressecamento da pele, mesmo quando a água não está demasiado quente. Para evitar este problema, defina um tempo limite e, se necessário, utilize um cronómetro ou um alarme no telemóvel para controlar a duração do banho.

Esfregar a pele com força

A esfoliação em excesso pode causar irritações na pele. A pele possui microorganismos protetores que desempenham um papel importante e não devem ser eliminados. Por isso, é aconselhável utilizar uma esponja ou uma toalha suave, evitando esfregar com demasiada força.

Acessórios de banho

Esponjas, panos ou escovas que não são devidamente higienizados acumulam humidade, restos de shampoo e pele morta, criando um ambiente propício à proliferação de bactérias sem que se dê conta. Assim, é importante lavar bem estes acessórios após cada utilização, deixá-los secar ao ar livre e substituí-los regularmente, idealmente a cada três ou quatro semanas.