É melhor tomar banho de manhã ou à noite? Especialistas explicam

Há quem não dispense um banho ao acordar e quem prefira tomá-lo antes de dormir. Mas afinal, qual é a melhor escolha?

É uma questão que frequentemente alimenta discussões entre amigos e familiares: é preferível tomar banho de manhã ou à noite? Será mais vantajoso iniciar o dia com um duche matinal e revigorante ou optar por um banho ao final do dia, depois de horas de trabalho e cansaço?

Em declarações ao site El Cronista, a investigadora da Universidade de Harvard, Shelly Carson, doutorada em Psicologia, explica que o banho de manhã é particularmente indicado para quem precisa de acordar mais desperto e com maior clareza mental. A água a uma temperatura moderada ajuda a reduzir a inércia do sono, permitindo alcançar um estado de alerta mais rapidamente. Além disso, para pessoas sujeitas a elevados níveis de stress ou cujo trabalho exige criatividade, um duche matinal pode funcionar como um estímulo para a mente.

Por outro lado, o banho à noite pode ser um importante aliado para quem tem dificuldade em desligar das obrigações profissionais ou sofre de insónias. A mesma especialista refere que um duche morno no final do dia ajuda o organismo a entrar num estado de relaxamento, facilitando um sono mais profundo e reparador. Está comprovado que a água contribui para a regulação da temperatura corporal, ajuda a abrandar o ritmo cardíaco e pode ser determinante para melhorar a qualidade do descanso.

Outros estudos reforçam que não existe um horário universalmente ideal para tomar banho. O mais relevante é manter uma rotina de higiene regular e optar pelo momento que melhor se ajusta ao estilo de vida de cada pessoa.

Também a temperatura da água desempenha um papel fundamental. Um estudo publicado no Journal of Physiological Anthropology revelou que um ligeiro aumento da temperatura corporal antes de dormir pode contribuir para uma melhor qualidade do sono. Por sua vez, especialistas em neurologia sublinham que a redução da temperatura corporal favorece um descanso mais reparador, tornando igualmente relevante a escolha entre um banho quente ou frio.