É melhor tomar banho de manhã ou à noite? Especialistas explicam

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 27min

Há quem não dispense um banho ao acordar e quem prefira tomá-lo antes de dormir. Mas afinal, qual é a melhor escolha?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

É uma questão que frequentemente alimenta discussões entre amigos e familiares: é preferível tomar banho de manhã ou à noite? Será mais vantajoso iniciar o dia com um duche matinal e revigorante ou optar por um banho ao final do dia, depois de horas de trabalho e cansaço?

Em declarações ao site El Cronista, a investigadora da Universidade de Harvard, Shelly Carson, doutorada em Psicologia, explica que o banho de manhã é particularmente indicado para quem precisa de acordar mais desperto e com maior clareza mental. A água a uma temperatura moderada ajuda a reduzir a inércia do sono, permitindo alcançar um estado de alerta mais rapidamente. Além disso, para pessoas sujeitas a elevados níveis de stress ou cujo trabalho exige criatividade, um duche matinal pode funcionar como um estímulo para a mente.

Por outro lado, o banho à noite pode ser um importante aliado para quem tem dificuldade em desligar das obrigações profissionais ou sofre de insónias. A mesma especialista refere que um duche morno no final do dia ajuda o organismo a entrar num estado de relaxamento, facilitando um sono mais profundo e reparador. Está comprovado que a água contribui para a regulação da temperatura corporal, ajuda a abrandar o ritmo cardíaco e pode ser determinante para melhorar a qualidade do descanso.

Outros estudos reforçam que não existe um horário universalmente ideal para tomar banho. O mais relevante é manter uma rotina de higiene regular e optar pelo momento que melhor se ajusta ao estilo de vida de cada pessoa.

Também a temperatura da água desempenha um papel fundamental. Um estudo publicado no Journal of Physiological Anthropology revelou que um ligeiro aumento da temperatura corporal antes de dormir pode contribuir para uma melhor qualidade do sono. Por sua vez, especialistas em neurologia sublinham que a redução da temperatura corporal favorece um descanso mais reparador, tornando igualmente relevante a escolha entre um banho quente ou frio.

Temas: Banho

RELACIONADOS

5 erros que comete no banho e que deve evitar a todo o custo

É muito provável não esteja a limpar estes locais na sua casa de banho

Pare já de usar o desumidificador na casa de banho. Descubra o motivo

Dermatologistas alertam que manter isto no duche pode causar infeções na pele

Dicas

Descobrimos uma praia paradisíaca a apenas 1h30 de carro de Portugal

Há 27 min

Novos comprimidos trazem esperança a quem sofre de psoríase

Há 1h e 27min

Usar o telemóvel com o carro parado dá multa? Saiba o que diz a lei

Ontem às 09:00

É ilegal comer ou fumar enquanto se conduz? Eis o que diz a lei

17 jan, 09:00

Descobrimos isto em 2025 e ainda usamos em 2026. Nunca mais lavámos loiça sem ele

16 jan, 17:00

Se só conhece o bicarbonato de sódio, vai ter de experimentar o percarbonato de sódio

16 jan, 16:00

É assim que se consegue impedir que bichos-da-prata apareçam nas gavetas

16 jan, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Adriano Silva Martins sobre a prestação de Manuel Melo na “1.ª Companhia”: “Tem consciência de que não está ali a brilhar”

Hoje às 10:10

Desolada, Raquel fala da tragédia que assombrou a filha: “Nunca mais ouvi a Lara a chamar-me de mãe”

Hoje às 11:56

Chegaram a dizer-lhe: “Não vais ter marido e ninguém que te queira”. Hoje, Graciela é uma mulher de sucesso e admirada

16 jan, 10:21

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Casada há mais de 20 anos, atriz da TVI 'abre o coração' sobre a infertilidade: «Fomos ao limite do mundo»

Há 1h e 1min

Henrique Feist recorda divórcio do marido ao fim de 25 anos de casamento: «Não é um ex-amor»

Há 1h e 34min

Nuno Markl regressa a casa após AVC e vive reencontro emocionante: «És um grande ser humano»

Hoje às 11:01

A recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra-se com o bisneto bebé: «No meu coração para sempre»

Hoje às 09:57

Fotos

Descobrimos uma praia paradisíaca a apenas 1h30 de carro de Portugal

Há 27 min

Casada há mais de 20 anos, atriz da TVI 'abre o coração' sobre a infertilidade: «Fomos ao limite do mundo»

Há 1h e 1min

Novos comprimidos trazem esperança a quem sofre de psoríase

Há 1h e 27min

Henrique Feist recorda divórcio do marido ao fim de 25 anos de casamento: «Não é um ex-amor»

Há 1h e 34min