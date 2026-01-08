Depois de ler isto, nunca mais vai tomar banho a esta hora

Toma banho de manhã ou prefere à noite? Talvez pense que é apenas uma questão de hábito, mas especialistas garantem que a hora do banho pode influenciar a sua energia, pele e até o sono. Descubra o que dizem os profissionais e qual é a melhor altura para transformar esta rotina diária numa aliada da sua saúde.

O tema de tomar banho de manhã ou à noite é frequentemente motivo de discussão entre amigos e familiares. Será que é melhor começar o dia com um banho matinal e refrescante ou optar por um duche à noite, após um dia cansativo?

Em declarações ao site El Cronista, a investigadora da Universidade de Harvard, Shelly Carson, doutorada em Psicologia, afirma que o banho matinal é ideal para quem precisa de iniciar o dia mais desperto e com maior clareza mental. A água a uma temperatura moderada ajuda a reduzir a inércia do sono, promovendo um estado de alerta mais rápido. Além disso, para quem lida com altos níveis de stress ou necessita de criatividade no trabalho, um duche de manhã pode funcionar como um estímulo para a mente.

Por outro lado, o banho à noite pode ser um aliado de quem tem dificuldade em desligar do trabalho ou sofre de insónias. A especialista explica que um duche morno no final do dia ajuda o corpo a entrar num estado de relaxamento, favorecendo um sono mais profundo e reparador. Está comprovado que a água regula a temperatura corporal, contribui para a diminuição do ritmo cardíaco e pode ser determinante na melhoria da qualidade do descanso.

Diversos estudos reforçam que não existe um horário único e ideal para tomar banho. O mais importante é manter uma rotina de higiene consistente e escolher o momento que melhor se adapta ao estilo de vida de cada pessoa.

A temperatura da água também desempenha um papel crucial. Um estudo publicado no Journal of Physiological Anthropology revelou que um ligeiro aumento da temperatura corporal antes de dormir pode melhorar a qualidade do sono. Por outro lado, especialistas em neurologia sublinham que a redução da temperatura corporal favorece um descanso mais reparador, tornando a escolha entre um banho quente ou frio igualmente relevante.