5 erros que comete no banho e que deve evitar a todo o custo

  • Joana Lopes
  • Há 56 min

Pensa que tomar banho é simples e que não há como errar? A verdade é que muitos portugueses cometem erros diários no banho que podem ter consequências para a saúde da pele e do cabelo.

Tomar banho é um hábito diário comum a toda a gente. Algumas pessoas preferem fazê-lo de manhã, para despertar o corpo, enquanto outras optam por um duche à noite, de forma a eliminar a sujidade acumulada ao longo do dia.

Independentemente do horário escolhido, é muito provável que não esteja a tomar banho da forma mais correta. Segundo explica o site francês So Busy Girls, existem 5 erros frequentes durante o duche que acabam por ser prejudiciais para a saúde da pele e do cabelo.

1. Tomar banho com água demasiado quente

Sobretudo no inverno, quando o frio aperta, nada parece melhor do que um banho bem quente, quase a escaldar. Embora seja reconfortante, não é benéfico para a pele. A água excessivamente quente contribui para deixar a derme mais seca, frágil e sensível, podendo favorecer o aparecimento de eczema e manchas.

O ideal é optar por uma temperatura mais baixa — o que não significa água fria. A temperatura recomendada para o banho situa-se entre os 35 e os 40 graus.

Esta regra aplica-se igualmente à lavagem das mãos. Evite usar água demasiado quente, mesmo nesses momentos.

2. Usar quantidades excessivas de champô e gel de banho

Lavar o corpo e o cabelo é essencial durante o banho, e é comum associar uma maior quantidade de produto a um cheiro mais agradável. No entanto, o excesso pode ser prejudicial. Os produtos de higiene pessoal contêm ingredientes agressivos que, a longo prazo, podem causar irritações na pele e no couro cabeludo.

O site francês So Busy Girls aconselha a não lavar o cabelo todos os dias, de modo a reduzir o risco de reações alérgicas. Ao lavar o rosto, deve também ter atenção aos produtos utilizados.

3. Tomar banhos muito longos

Há dias em que permanecer debaixo de água é particularmente relaxante, mas banhos prolongados refletem-se em contas de água mais elevadas. Cada minuto conta quando se pretende poupar um recurso essencial.

Opte por banhos mais rápidos ou, em alternativa, desligue a água enquanto aplica o champô ou o sabonete. Desta forma, estará a poupar água, beneficiando tanto a sua carteira como o ambiente.

4. Secar-se com uma toalha suja

A casa de banho é, por norma, a divisão mais húmida da casa, o que dificulta a secagem completa das toalhas e favorece a proliferação de bactérias. É por isso que as toalhas começam a cheirar mal ao fim de pouco tempo.

Para evitar esta situação, estenda a toalha imediatamente após o uso e coloque-a num local bem ventilado, permitindo que seque adequadamente. As toalhas de banho devem ser lavadas a cada 3 ou 4 utilizações.

5. Usar uma esponja de banho tipo puff

As esponjas de nylon em forma de flor são bastante populares e facilitam a aplicação do gel de banho. No entanto, são um verdadeiro foco de bactérias, uma vez que raramente secam por completo.

De acordo com o site francês So Busy Girls, não deve utilizar a mesma esponja por mais de três semanas consecutivas.

Temas: Banho Erros

