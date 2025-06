Evite estes 5 erros no banho antes que seja tarde demais

Tomar banho parece uma rotina simples e automática, mas muitos de nós cometemos erros que podem prejudicar a pele, o cabelo e até o meio ambiente. Conhecer e evitar esses deslizes pode transformar um momento do dia numa verdadeira rotina de cuidado e bem-estar. Descubra os 5 erros mais comuns que está a cometer quando toma banho e saiba como corrigi-los já!

Tomar banho faz parte da rotina diária da maioria das pessoas. Há quem prefira fazê-lo logo de manhã para despertar, enquanto outros optam pelo duche à noite para remover a sujidade acumulada ao longo do dia.

Independentemente da hora a que toma banho, provavelmente comete alguns erros que prejudicam a saúde da sua pele e cabelo. O site francês So Busy Girls destaca cinco desses erros comuns:

1. Tomar banho com água demasiado quente

Durante o inverno, quando os dias são frios, é confortável usar água quase a escaldar, mas isso resseca e enfraquece a pele, tornando-a mais sensível. Esta situação pode favorecer o aparecimento de eczema e manchas. A temperatura ideal da água deve estar entre os 35 e 40 graus. Esta recomendação aplica-se também à lavagem das mãos, evitando o uso de água excessivamente quente.

2. Usar quantidades exageradas de champô e gel de banho

Embora lavar o cabelo e o corpo seja essencial, pensar que usar mais produto garante melhor cheiro é um engano. Estes produtos contêm componentes agressivos que, usados em excesso, podem irritar a pele e o couro cabeludo. Segundo o So Busy Girls, o ideal é não lavar o cabelo todos os dias e ter atenção aos produtos que usa para lavar o rosto.

3. Tomar banhos demorados

Por vezes, é agradável ficar muito tempo debaixo de água, mas banhos longos aumentam significativamente o consumo de água, o que eleva a conta e prejudica o ambiente. Para poupar, procure tomar banhos mais curtos ou desligue a água enquanto aplica champô ou sabonete.

4. Secar-se com uma toalha suja

A casa de banho é a zona mais húmida da casa, o que impede que as toalhas sequem completamente, favorecendo o desenvolvimento de bactérias. Por isso, as toalhas rapidamente ficam com mau cheiro. Para evitar este problema, estenda a toalha após se secar e deixe-a num local ventilado para secar bem. Deve lavar as toalhas a cada 3 ou 4 utilizações.

5. Usar uma esponja de banho puff

As esponjas em nylon, que parecem quase flores, são práticas para espalhar o gel de banho, mas são um foco de bactérias, pois nunca secam completamente. O So Busy Girls recomenda que não se use a mesma esponja por mais de três semanas consecutivas.