Após descobrir isto, nunca mais vai ficar indeciso entre tomar banho de manhã ou à noite

Banho de manhã ou à noite? Especialistas explicam os benefícios de cada um.

Este é um tema que frequentemente provoca discussões entre amigos e familiares: é melhor tomar banho de manhã ou à noite? Devemos começar o dia com um banho matinal, fresco, ou optar por um duche à noite, após um dia cansativo?

Em declarações ao site El Cronista, Shelly Carson, investigadora da Universidade de Harvard e doutorada em Psicologia, esclarece que o banho matinal é indicado para quem precisa de iniciar o dia mais desperto e com maior clareza mental. A água a uma temperatura moderada ajuda a diminuir a inércia do sono, promovendo um estado de alerta mais rápido. Além disso, para pessoas que enfrentam níveis elevados de stress ou que necessitam de criatividade no trabalho, tomar um duche de manhã pode funcionar como um estímulo para a mente.

Por outro lado, o banho à noite pode ser útil para quem tem dificuldade em desligar-se do trabalho ou sofre de insónias. A mesma especialista refere que um duche morno no final do dia ajuda o corpo a transitar para um estado de relaxamento, facilitando um sono mais profundo e reparador. Está comprovado que a água regula a temperatura corporal, contribui para a redução do ritmo cardíaco e pode ser um fator decisivo na melhoria da qualidade do descanso.

Outros estudos confirmam que não existe uma hora ideal e única para tomar banho. O mais importante é manter uma rotina de higiene regular e escolher o momento que melhor se adapta ao estilo de vida de cada pessoa.

A temperatura da água também desempenha um papel fundamental. Um estudo publicado no Journal of Physiological Anthropology revelou que um ligeiro aumento da temperatura corporal antes de dormir pode melhorar a qualidade do sono. Por outro lado, especialistas em neurologia sublinham que a redução da temperatura corporal favorece um descanso mais profundo, tornando a escolha entre um banho quente ou frio igualmente significativa.