Encontrou uma barata em casa? Saiba por que nunca a deve pisar ou esmagar

Pode parecer uma solução simples e imediata, mas a forma como muitos lidam com um problema comum nas zonas urbanas pode, afinal, estar a pôr em risco a saúde dentro de casa.

As baratas são um pequeno problema frequente em muitas áreas urbanas de Portugal e, nas cidades mais densamente povoadas, é habitual encontrar baratas mesmo quando as condições de higiene das habitações são excelentes. Para muitas pessoas que se deparam com estes insetos, a reação imediata é pisá-los e esmagá-los, acreditando que assim resolvem o problema de forma definitiva.

No entanto, os especialistas alertam que esta atitude pode pôr em risco a saúde de todos os moradores da casa. Para além disso, caso não limpe e desinfete cuidadosamente a sola do sapato com que esmagou a barata, estará a agravar a situação.

Especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) já tinham lançado este alerta no ano passado, em declarações ao site brasileiro UOL, sobre os perigos de pisar baratas. Estes insetos libertam grandes quantidades de bactérias, vírus, fungos e outros microrganismos quando são esmagados.

Mesmo utilizando inseticida, as baratas libertam contaminantes, ainda que de forma mais lenta. Existem estudos que associam o esmagamento de baratas à propagação de doenças como tuberculose, poliomielite, febre tifoide, conjuntivite, pneumonia, hepatite A e lepra.

Então, como devemos proceder? O ideal seria apanhar a barata utilizando um papel, de modo a que o inseto morra fora de casa. Contudo, como esta tarefa parece inviável para a maioria das pessoas, os especialistas aconselham um dos seguintes métodos: